Por si te lo perdiste: Estos son los trailers que se vieron en el Super Bowl

Digamos las cosas como son. El Super Bowl, el mega evento gringo en el que los dos mejores equipos de Football Americano compiten por el trofeo, importa poco. O nada.

Lo que mueve al mundo, al Twitter y a todas las redes sociales es el descanso, lo que pasa en ese espacio de tiempo en que de verdad dan ganas de mirar la tele y ver por ejemplo, la pésima actuación de Maroon 5. Aunque también están los trailers, ese micro género del cine que siempre entrega algo mejor de lo que al final vemos en la larga duración y que nos deja mal, deseando gastarnos todo en entradas para el cine, pop corn y bebidas.

Este año fueron varios y como ya casi es tradición, fue Disney quien se mandó los platos fuertes, aunque ojo que hay algunas buenas sorpresas.

Avengers 4: Endgame

Ya. Todos sabemos que al final el bien prevalece sobre el mal y si alguna vez te interesaste más o menos en el universo Marvel, sabes cómo termina la saga del Guantelete del Infinito. Pese a todo, es imposible no emocionarse viendo a Tony Stark, Thor y Ant Man en sus peores momentos, así como también tratar de buscar pistas que nos digan que pasó con el resto de los héroes deleteados en la entrega anterior.

Toy Story 4

Emocionante. Eso define todo lo relacionado con Toy Story. Si la última película de Woody y Buzz no te dejó derechamente mal de los nervios, es porque no eres humano. Si la sufriste, el trailer de la nueva es todo lo que necesitas para reactivar ese sentimiento y empezar a armar teorías que podrás confirmar a mitad de este año cuando la estrenen.

Scary Stories To Tell In The Dark

Lo nuevo de Guillermo del Toro es para dejarte más asustado que perro en bote. El trailer del Super Bowl estuvo fino y bien intenso. No apto para cualquiera.

Captain Marvel

Igual como que ya nos tienen medios podridos con Capitana Marvel, al punto de que una actriz bacán como Brie Larson empieza a latear un poco. En fin, nuevas imágenes del estreno de Marvel sobre el personaje de Carol Danvers, con Samuel L. Jackson, bla bla bla. Se estrena el 8 de marzo.

Us

Aquí hay varias fichas. Es la última de Jordan Peele, la mente tras Get Out y viene de nuevo a instalarse en el género de horror. Hay todo un contexto filosófico sobre la generación del terror, pero tendremos que esperar hasta marzo para darle más duro a la trama. Por ahora el trailer está bien jugoso.

Alita: Battle Angel

Escrita por James Cameron y dirigida por Robert Rodríguez narra el viaje de una guerrera para descubrir quién es. Mucha acción y los mejores efectos en la que promete ser la joya 3D del 2019.

The Twilight Zone

Un clásico de infancia vuelve. Historias que no podíamos creer que a alguien simplemente se le hubiesen ocurrido, alto contenido sci-fi e imágenes que nos persiguen hasta hoy. CBS estrenó un emotivo trailer de TZ que vuelve el 1 de abril.

The Handmaid’s Tale

La aclamada serie de Hulu que es protagonizada por Elisabeth Moss y que está ambientada en un futuro distópico dijo presente en el Super Bowl anunciando su esperada 3a temporada.

Hanna

¿Se acuerdan de esa película maestra donde Eric Bana era el papá de Saoirse Ronan? En la peli ella era una chiquilla capa, que podía matar todo lo que estuviera enfrente. Bueno, ahora Amazon la hizo una serie y seguro resolveremos varios de los huecos que quedaron en el argumento original.

Game Of Thrones

No fue un trailer en realidad, más bien un comercial de la cerveza Bud Light, pero los fanáticos lo agradecen. Fue la guinda de la torta y acá se puede ver como The Mountain hace pedazos al Bud Knight, el protector de un apacible reino. Todo coronado por el fuego de dragón que anuncia el arribo de la última temporada de GOT.