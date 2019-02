TWD: Quedan 2 días para su vuelta y esta es la voz de Alpha, líder de Los Susurradores

The Walking Dead está en un momento crítico. Tras las bruscas bajas en su audiencia generadas en el último tiempo, la serie de AMC tomó algunas medidas extremas como la muerte de Rick Grimes, su gran protagonista interpretado por Andrew Lincoln para darle protagonismo a otros personajes como Daryl (Norman Reedus), Michonne (Danai Gurira) o Maggie (Lauren Cohan, quien volvería durante la próxima temporada tras desaparecer misteriosamente en esta primera mitad de la última).

Esta jugada viene acompañada de la aparición de una nueva y temible enemigo para los protagonistas del grupo que conforman los sobrevivientes de Alexandria, Hilltop, El Reino, El Santuario y Oceanside. Tras enfrentarse a despiadados personajes como El Gobernador o Negan y su Lucille, ahora es el turno de introducir a Alpha, líder de Los Susurradores, el aterrador grupo que se esconden tras la piel de los zombies y que de seguro marcarán un antes y un después en la serie.

Cabe recordar que la historia que sigue TWD es bastante similar a la que se presenta en los cómics publicados por Robert Kirkman y en donde Los Susurradores fueron un arco que, pese a durar poco tiempo en sus páginas, tuvo un impacto significativo para el universo de Rick Grimes (quien continúa vivo en las viñetas), al punto de conseguir desaparecer a varios de los personajes principales, algo que se espera que ocurra en la serie de TV durante el anunciado Festival de la Cosecha, donde participarían todas las comunidades.

The whispers are growing into screams. #TWD pic.twitter.com/vpXHrw1mfZ

— The Walking Dead AMC (@WalkingDead_AMC) January 31, 2019