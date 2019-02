El Emo-Rap de Lil Xan llega a Chile

Una de las revelaciones de la rima estadounidense llegará a nuestro país. Lil Xan, referente del rap emo a nivel mundial, se presentará el próximo 9 de mayo en Teatro Cariola, donde repasará su exitosa placa “Total Xanarchy”.

Diego Leanos, conocido profesionalmente como Lil Xan, es un rapero estadounidense de ascendencia mexicana. Con sus 22 años ya logró entrar al ranking Billboard Hot 100 con su sencillo “Betrayed“, el cual alcanzó el puesto número 64. Logró el reconocimiento mundial gracias a plataformas virtuales como SoundCloud y YouTube, donde hasta el día de hoy cosecha millones de seguidores.

Su disco “Total Xanarchy” cuenta con colaboraciones de grandes nombres dentro de la industria, como lo son Diplo y Swae Lee. Entre sus influencias musicales más próximas nombra a figuras del rock como Arctic Monkeys, Cage the Elephant y Queens of the Stone Age, mientras que por el lado urbano se destacan Mac Miller, Drake y Pharrell Williams.

El particular sonido del rap emo destacada por darle importancia al contenido lírico, centrándose más en lo emocional y personal. Los sampleos de sus bases toman inspiración de artistas ecomo Blink-182, Underoath, My Chemical Romance y Brand New, como también de artistas de Nü Metal como Korn, Linkin Park, Limp Bizkit, Deftones, entre otros.

Las entradas para el show de Lil Xan en Chile estarán a la venta a partir del próximo miércoles 20 de febrero al mediodía en Sistema Puntoticket y sin recargo en boleterías del Teatro Cariola. Sus valores son de $25.000 cancha y $40.000 palco.