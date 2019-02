¿Quién heredará el trono?

Muchos van a quedar viudos. Es cierto. Pero si algo nos ha enseñado la historia reciente, es que uno lo supera y de la manera más cruel, más desalmada: un clavo saca otro clavo.

Pasó con los X-Files, con Los Sopranos, con Lost, con Breaking Bad y también pasará con Game of Thrones, la serie fenómeno mundial que este año prepara su última y espectacular temporada. Han tenido un año extra para preparar el glorioso cierre, pero también lo ha tenido la competencia para soltar a los contendores que lucharán por quitarle la depresión pos serie al público y situarse como el nuevo hit televisivo.

The Lord of the Rings

Three Rings for the Elven-kings under the sky, pic.twitter.com/unJj1Bpde1 — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) February 15, 2019

Es, sin duda, quien lleva la delantera. Al menos por nombre. Amazon no ha escatimado en gastos y ha hecho del spin-off de la saga de películas que Peter Jackson adaptó, su caballito de batalla.

Amazon ha sido sumamente cuidadoso con las filtraciones y por ahora lo que único que se sabe es que se trataría de una precuela basadas en las aventuras de Aragorn. Todo muy comprensible considerando que los derechos de la franquicia le costaron algo así como 250 millones de dólares.

The Long Night La Precuela de Game of Thrones

Si Game of Thrones tuviera que elegir a quién pasarle el testimonio, se lo daría a su propia precuela que lleva un tiempo anunciada y que también reveló quienes serán sus protagonistas, Naomi Watts incluída.

La transición de los fanáticos de una serie a otra parece lógica, pero aún así HBO se ha backupeado y ha puesto al mismísimo George RR Martin supervisando el proyecto que se situará varios miles de años antes de los sucesos de GOT y mostrará eventos que si han sido mencionados en la serie original como parte de la mitología, como la primera incursión en poniente de los Caminantes Blancos o el declive de la era de los héroes. Y no, no habrá dragones.

Las Crónicas de Narnia

Hace un tiempo Netflix anunció la adquisición de la franquicia de Las Crónicas de Narnia, la serie de libros de CS Lewis que ha vendido millones de ejemplares desde que lanzó “El León, la Bruja y el Armario” en 1950. Su fama creció aún más cuando Disney adaptó una versión para el cine, aunque fue decayendo con la segunda entrega y aún más con la tercera adaptada por Fox.

Ahora Netflix busca rejuvenecer el universo de LCDN y pararse de frente ante la verdadera revolución que planea Disney+ y su avalancha de héroes Marvel. Como sea, dentro de lo que nos convoca, la serie en desarrollo de Las Crónicas de Narnia aparece como un fuerte contendor a quedarse con el trono, sobre todo si consideramos que Netflix no se caracteriza en apostar solo por la blanca fantasía, sino que imprime siempre una cuota de oscura humanidad en todas sus producciones.

The Witcher

Parece que todas las nuevas series de fantasía están basadas en un libro y The Witcher no es la excepción. Basada en la Saga de Geralt de Rivia, The Witcher se ha popularizado previamente en el mundo del cómics o los videojuegos y prepara ahora en Netflix su desembarco en el universo de las series.

Mucho se espera de esta apuesta ya que estará a cargo de la guionista Lauren Schmidt Hissrih, guionista de Daredevil y The Defenders, que contará además con Henry Cavill en el rol protagónico de Geralt, un super cazador de monstruos y uno de los últimos brujos de la Tierra.

Crónica del Asesino de Reyes

La verdad es que esta es bien para los megafanáticos, que hay que decirlo, no son pocos. También basada en una saga de libros, Crónica del Asesino de Reyes cuenta las aventuras de Kvothe, un hombre humilde que cuenta su historia a un cronista revelando que solía ser el legendario asesino de reyes.

La serie será realizada por la cadena Showtime y contará con Lin-Manuel Miranda como responsable y con el propio autor de los libros, el estadounidense Patrick Rothfuss, supervisando.