Fauna Otoño suma a Ana Tijoux en su lineup

El próximo sábado 4 de mayo, Fauna Otoño llegará en su tercera edición a Movistar Arena, con una jornada imperdible junto a grandes músicos. Esta instancia hermana del ya clásico festival Fauna Primavera, incorpora a su lineup a Ana Tijoux.

La MC chilena, una de las principales de America Latina, nominada al Grammy, destacada por los principales medios de comunicación a nivel global, entre tantos otros éxitos en su carrera, mostrará junto a su banda un recorrido por sus álbumes.

Así es como Ana Tijoux, se suma a esa nueva versión de Fauna Otoño, que tendrá el regreso a nuestro país de Ms. Lauryn Hill, quién viene en el marco del aniversario número 20 de su exitoso LP “The Miseducation of Lauryn Hill”. El lineup lo completan artistas como The Internet, Madlib, Jungle, Cuco, Drefquila, Louta, Matanza, Juan Ingaramo y Flakodiablo.

La venta de entradas continúa por sistema Puntoticket, con un descuento especial por esta semana utliizando el código #anatijouxFO2019. Además, hay un 30% a través de Club La Tercera hasta el 1 de abril y otro 30% de descuento para asistentes de Fauna Primavera 2018, válido hasta el 1 de mayo.

Fauna Otoño 2019

#FaunaOtoño

Sábado 4 de mayo – Movistar Arena

Evento para todas las edades.

*No recomendado para menores de 5 años