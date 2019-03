El LeRock Fest trae por primera vez a nuestro país a los legendarios Daughters

La segunda versión del LeRock Fest se realizará el Sábado 11 de Mayo en Matucana 100 y razones hay para estar emocionados e impacientes, pues se ha confirmado el debut de los míticos Daughters en nuestro país como uno de los primeros headliners del festival. Los estadounidenses, emblemas del noiserock, rompieron el 2018 una sequía discográfica que se había extendido por 8 años al editar finalmente el disco “You Won’t Get What You Want” (2018) a través de Ipepac Records (el sello del guachaca Mike Patton), el cual reventó los oídos tanto de la critica como de sus fans que rápidamente lo consideraron como entre lo mejor de la cosecha de discos 2018 y nosotros tendremos la suerte de degustar ese material en vivo.

Aparte de Daughters el LeRock Fest ha confirmado a otros 7 artistas y aún quedan varios por confirmar. Entre los confirmados internacionales nos encontramos a Wanderlust representantes del math y post rock peruano, a TOTS (Transmigration Of The Soul), agrupación argentina que hace un math rock con toques jazzeros y sonoridades de oriente, a los brasileños E A Terra Nunca Me Pareceu Tão banda instrumental de math rock, al británico Steve Strong presentando su ultimo disco “Turbo Island” (2019) y Awful Traffic post rock directo desde México. Como representantes de los sonidos locales se encuentra la cantante Natisú que ya lleva un buen tiempo trabajando su pop de vanguardia y Txakur el proyecto solista del multiinstrumentista Ariel Acosta (Baikonur, Martín Pescador) con su disco debut “La era de la información” (2018).

Con estos 8 confirmados, el debut de Daughters y considerando que el line up final pretende tener 20 nombres en total, el LeRock Fest se proyecta como uno de los eventos musicales más interesantes para este primer semestre de 2019 y un imperdible para los amantes del noise, post, math y los sonidos alternativos.

LeRock Fest

Sábado 11 de Mayo

Matucana 100

Entradas $12.900 a través del sistema Ticketplus