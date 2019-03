Nova Materia debuta este sábado en Lollapalooza

El dúo franco-chileno debutará este sábado – 30 de marzo – en Lollapalooza Chile, jornada en la que compartirán cartel con Interpol, Post Malone y Twenty One Pilots, entre muchos más. El proyecto musical conformado por Caroline Chaspoul y Eduardo Henríquez se presentará en el escario Aldea Verde a las 18:00 horas.

Su participación en el festival se encuentra dentro de una gira para promocionar su primer larga duración titulado “It Comes“, del que se extraen sus singles “Nov Power” y “Follow You All The Way”

Este trabajo de estudio, editado en octubre del año pasado por el sello belga Crammed Discs, contó con la participación de: Chloé Thévenin (Lumière Noire); la cantante y músico japonesa Narumi Hérisson (Tristesse Contemporaine); el productor de música electrónica Jérôme Blackjoy Caron y Chloé Thévenin (Lumière Noire). La mezcla de “It Comes” se realizó en Bruselas y estuvo a cargo de Grégory Bauchau (Konono N°1, Lio, Aksal Maboul, Veence Hanao).

Nova Materia, que durante esta semana se encuentra en Perú tras presentaciones en Arequipa y Lima, regresarán a Chile para presentarse este jueves en Concepción y el fin de semana sumarse a Lollapalooza. Luego partirán al norte del país, pero entre fechas estarán en la capital, donde serán parte de “Informe Espacial”, evento que se realizará en el Teatro Municipal de Santiago.

Posteriormente, volverán a Francia donde cuentan con un ciclo fechas que contempla presentaciones en ciudades como Nantes y Lyon.

Nova Materia, fechas Chile:

28.03 – Concepción. Casa Salud.

30.03- Santiago, Lollapalooza.

05.04- Arica, Poblado Artesanal.

06.04 – Santiago, Teatro Municipal, Sala Arrau. Evento “informe Espacial”.

07.04 – Antofagasta, Lombok (DJ Set).