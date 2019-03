El sideshow pre Lollapalooza que trae Red Bull será el mejor puntapié inicial

El rapero lucentino Kidd Keo, el mexicano Alemán y el chileno NFX son los tres exponentes de la nueva generación de raperos de Hispanoamérica se darán cita el jueves 28 de marzo en el Sala Omnium, como previa oficial presentada por Red Bull, de la próxima edición de Lollapalooza Chile.

El show incluirá al rapero lucentino Kidd Keo. Original de Alicante, pero que tuvo una pasada por Canadá que lo tiene rapeando en inglés y español, ha destacado como parte de los nuevos raperos españoles que se mueven con fluidez en el trap. Bajo el formato de Mixtape, en 2018, el español editó su disco Keoland, al que se sumó en enero pasado el single “Pitbull“, canción que reafirma que Padua Keoma Salas, nombre real de este joven de 23 años, que ha puesto en sus rimas muchas de las vicisitudes de toda una generación.

Erick Raúl Alemán, más conocido simplemente como Alemán, es el tercer elemento de la noche dedicada al rap y el trap que se vivirá. Este mexicano nacido en Baja California y hoy con 28 años comenzó su carrera a los 14. Hace cinco años y bajo el sello HomeGrown editó su primer disco Pase de Abordar, el segundo vino en 2016 y año después se hizo conocido incluso más allá de Hispanoamérica, con el single “Chapo Guzmán“, junto a Yoga Fire. El año pasado editó su tercer disco, Eclipse y hace solo una semana estrenó su último single “Del 98”.

Finalmente, cierra el cartel de este side show de Lollapalooza, el chileno NFX. La carrera del veinteañero Matías Moena también se ha paseado por los distintos sub géneros de la cultura Hip Hop. Si bien ha competido improvisando en las batallas callejeras de la DEM, que tradicionalmente se realizaban en el Parque Bustamante y en las clasificatorias de Red Bull Batalla de los Gallos, de un tiempo a esta parte es su carrera como rapero la que le ha dado mayores laureles. En 2017 y al alero del sello nacional H Empire del que forma parte, editó su segundo álbum Skillz of Shalolin y vuelve a Chile tras una larga y exitosa pasada por México para seguir trabajando durante este año con Red Bull, etapa que se inicia presentándose en este side show de Lollapalooza.

Venta de entradas para el sideshow

Punto Ticket y puntos de venta físicos en Tiendas Hites y Cinemark.

Beneficios exclusivos con tarjetas de crédito del Chile

Cancha Preventa 1 c/ Cargo $17.300

Dscto Bco de Chile c/ Cargo $14.300

Cancha c/ Cargo $23.000

Dscto Bco de Chile c/ Cargo $19.000

Horarios

21:30 Apertura de puertas Sala Omnium

22:30 NFX

23:30 Aleman

00:20 Kidd Keo

01:15 DJ Pato Dus y That

03:45 Término de fiesta