Para el alivio de muchos King Crimson confirma nueva fecha en Chile

En diciembre pasado Robert Fripp a través de su fanpage oficial de Facebook anunció la gira que conmemoraría los 50 años de carrera de la legendaria banda King Crimson y al preguntarle un fan si pisarían suelo chileno éste respondió sin titubeos “Chile está en el itinerario.”

Desde ese entonces sus fans han estado con el corazón en la mano esperando que el sueño se hiciese realidad (y juntando plata claro está). Hace exactamente 6 días la productora The FanLab hizo el anuncio oficial dejando a más de alguno en urgencias, pero eso no sería todo, otros tantos terminaron en la UCI cuando el viernes en menos de una hora se agotaron las entradas.

Hoy la productora ha anunciado un segundo concierto del “Rey Carmesí” en nuestro país, a realizarse el día 13 de Octubre en el Movistar Arena. Las ubicaciones y los precios de las entradas son los mismos que el primer concierto agendado, que recordemos está fijado para el 12 de Octubre.

La banda pasará por nuestro país en medio de la gira que contempla 50 conciertos en tres continentes y que es conmemorativa de los 50 años de su primer disco “In the court of the Crimson King”, lanzado en 1969.

La venta de entradas comenzará mañana 2 de abril a las 11:00 hrs por sistema Puntoticket y éstos son los precios.

Diamante – The Court: $170.000

Platinum- Epitaph: $130.000

Golden – Discipline: $90.000

SIlver – Red: $70.000

Platea Baja Preferencial – Starless: $110.000

Platea Baja – Cirkus: $70.000

Platea Alta – Schizold: $39.000

Tribuna – Lizard: $29.000