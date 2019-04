Visita de lujo: The Exploited tocará en Chile

The Exploited, la banda hardcore/punk más importante de Escocia, regresa a nuestro país luego de 19 años de su última visita, para presentarse el próximo jueves 6 de junio en el Teatro La Cúpula del Parque O´Higgins.

La agrupación formada a finales del ´79, es reconocida en el mundo entero por sus excelentes trabajos musicales, pasando por una variedad de estilos, pasando por el hardcore y llegando al crossover thrash, con letras punzantes que los llevó a ser todo un referente en el género.

The Exploited ha sido influencia para importantes bandas como The Casualties, Blanks 77 e incluso de bandas de metal extremo como el caso de los alemanes Destruction o Hypocrisy e Impaled Nazarene, además de la emblemática agrupación thrash Slayer.

En este regreso de The Exploited a nuestro país podremos escuchar las grandes canciones de los discos más emblemáticos de la agrupación, como el lo es Punk´s Not dead, Horror Epics y los potentes riff de Beat The Bastards.

Las entradas se encuentran a la venta a través del sistema Ticketek y sin recargo en Tienda Korova y Voz Propia.

Valores:

$15.000 Preventa 1 – AGOTADA

$18.000 Preventa 2 – AGOTADA

$20.000 General

$25.000 Día del evento