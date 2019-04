Naty Lane y su Primavera Salvaje: “Hay una tendencia hacia partidos de derecha, pero ha servido para que las minorías agarren fuerza”

Un diario de vida, ¿real? ¿ficticio? ¿una mezcla de ambos? Preguntas que Naty Lane, reconocida música en Adelaida y Hammuravi, además de toda una socialité de la escena porteña, se hace al inicio de Primavera Salvaje, su segundo libro. Y son interrogantes que poco importan cuando la finalidad es la necesidad de expresar a través de sus relatos aquello que la hicieron sentir durante mucho tiempo: fuera de lugar, incómoda y reprimida.

Las historias, ambientadas en su mayoría en la Quinta Región, muestran distintas etapas de la vida de la narradora, desde su infancia y despertar sexual, hasta llegar a anécdotas de su vida como artista en el mundo del rock chileno, asumiendo en algunos casos un tono reflexivo, casi melancólico y en otros, uno realmente hilarante.

Si bien, Primavera Salvaje está dedicado principalmente a las mujeres, sus entretenidos relatos pueden atrapar a adolescentes y adultos en general “Espero que las mujeres puedan identificarse con lo cotidiano de mis historias, que abordan la sexualidad femenina desde un punto de vista crudo, pero también muy emotivo. Son sucesos y situaciones que de alguna manera toda mujer ha vivido, sin duda no todas lo hemos experimentado exactamente igual, pero hay momentos que serán un punto de encuentro”, resume Naty Lane.

El libro además cuenta con ilustraciones realizadas por la escritora, inspiradas en fotografías de modelos de revistas, publicitando productos de belleza, y que intentan reflejar distintos tipos de mujeres. “Para mí, todas somos saludables, felices, sensuales, llamativas, sensibles y sexuales. Todas nos enamoramos, amamos, vivimos, sufrimos y experimentamos felicidad”, destaca la narradora.

¿Cómo nace primavera salvaje y qué te motiva a escribirlo?

Nace de la necesidad que existía de encontrarme con aspectos importantes de mi vida y poder expresarlos. De esto me di cuenta cuando volví de una gira con Adelaida en la cual habían ocurrido muchas cosas y traía nuevas historias conmigo. Yo ya contaba con algunos textos escritos desde antes, pero fue ahí cuando me decidí a comenzar este proyecto.

El libro se mueve coquetamente entre la realidad y la ficción ¿Cómo manejas esa relación, es algo que te propones o solo va sucediendo a medida que escribes?

Es algo que me propongo. Es parte del mundo fantasioso que tengo y que te ayuda a darle más emoción a los relatos. La imaginación te ayuda a crear desde una idea muy pequeña que luego vas desarrollando y dando forma.

Hay una identidad plasmada en tus relatos, todos ocurren en la V región ¿Te gusta Valpo y sus alrededores como escenario de tus historias? ¿Cómo influye en ti la zona?

La mayoría de los relatos ocurren en la V Región y es inevitable que así sucedan ya que vivo en Valparaíso desde hace diez años aproximadamente y viví en Quilpué la mayor parte de mi infancia y adolescencia. Me gusta Valpo, me gusta mi barrio (Barrio Puerto) y por lo mismo esa identidad va a quedar plasmada de alguna manera en lo que escribo.

Eres música, escritora y quizás trabajas otras disciplinas artísticas. Eso es bien interesante porque últimamente se ve que hay cada vez a más personas que se saltan las fronteras y juegan y exploran más disciplinas ¿A qué crees que se debe? Pareciera que hoy en día es más difícil definirse, como que todo está medio cosido, transgredido.

No se trata de definirte y no hay porque hacerlo o cerrarse a realizar solo una cosa, si no de poder realizar de la manera más optima posible todo lo que hagas. Si abarcas mucho y cumples poco, está todo mal porque no alcanzas a desarrollar ni una de las áreas en las que estás trabajando. Creo que es normal que una persona que se dedique a un tipo de arte pueda desarrollarse en otros, al fin y al cabo, son expresiones en las cuales puedes dar a conocer formas de ver la vida, sacar afuera, mostrar tus sentimientos y emociones, tus pensamientos más profundos. El artista tiene esa constante búsqueda de espacios y disciplinas por las cuales expresarse.

Hay harto de sexualidad en tu libro, pareciera que es un tópico del que cada vez se habla más desprejuiciadamente, hay también una sociedad más desprejuiciada, hablamos de sexo con libertad, discutimos sobre la legalización de las drogas, aborto legal, etc. Cosas que quizás antes no se tocaban, pero al mismo tiempo es curioso que la tendencia casi global es hacia gobiernos de derecha que son históricamente mas restrictivos en temas valóricos ¿Qué te parece esta ecuación? ¿A qué se debe?

Si bien hoy hay una tendencia global hacia partidos de derecha, creo que eso solo ha servido para que grupos o minorías agarren más fuerza. La gente está cansada, desilusionada y aburrida de la política en sí y hay una mayoría social que entiende que temas tan importantes como la legalización del aborto, de las drogas, feminismo, etc deben ser tratados en profundidad para un avance de la sociedad. Los partidos de derecha siempre han tratado de colgarse de estos tópicos para acomodarlos a su conveniencia o invisibilizarlos, disfrazándolos con un falso interés.

¿Qué es lo que se viene para ti este 2019 después de haber lanzado Primavera Salvaje?

Estoy trabajando en lo que será el nuevo disco de Hammuravi. Es un trabajo que vengo desarrollando de a poco desde hace un tiempo y también espero retomar el proyecto de un libro infantil que dejé en pausa cuando comencé a trabajar en Primavera Salvaje.

PRIMAVERA SALVAJE

SANTIAGO-ANDER EDITORIAL

Colección de Mural

Puntos de venta