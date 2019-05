Fauna Otoño 2019: Una jornada redonda

Texto por Matto

Fotos por Juan Carlos Ponce

Llegamos a una nueva versión de Otoño Fauna, que se puede decir que es el hermano chico de Primavera Fauna, pero no por eso es menos bueno. Y para aquellos que tenemos alergias al pasto de Espacio Brodway, el Movistar Arena fue el escenario perfecto para reunir a artistas como Lauryn Hill, Jungle, Iamddb, Drefquilla y Ana Tijoux, entre otros., aunque con la amargura de la bajada a último minuto de The Internet, uno de los grupos más esperados de esta versión del Otoño Fauna. Una gran pena y esperamos que los puedan traer más pronto que tarde.

Llegamos justo en el momento que tocaba Ana Tijoux, un show que conocemos, lleno de grandes éxitos donde el publico las cantó todas. Para luego darle pase a Diana de Brito más conocida como IAMDDB la princesa rebelde del neo-soul donde el sonido trap, el synthpop y el chillwave inundaron el escenario principal del Movistar Arena.

Luego fuimos de pase, nos comimos unas hamburguesas a 5 mil y nos tomamos unos pisco con redbull también a 5 lucas, en fin… todo costaba 5 lucas. Nos movimos al escenario 2 donde comenzó el show de Louta, un artista argentino que pocos conocían, pero que sorprendió a todos con su show cargado de pop y baile, a ratos nos acordábamos de shows como los de Alex Awandter.

Saliendo del 2º escenario nos encontramos con Dj Lizz la artista chilena que le iba a dar el toque de reggeaton y trap a la noche y la cual tuvo que cubrir el espacio que dejaron The Internet con un dj set de larga duración.

A eso de las 10 de la noche apareció la mítica Lauryn Hill con su banda y coristas, donde de hip hop había poco pero si había mucho soul. Canciones como Everything is Everything las cantó con una gran voz y estilo góspel y en ese momento pudimos presenciar que todos los asistentes al festival se reunieron a ver este show ya que el Movistar se veía repleto.

Volvimos a salir para fumarnos una cosita, pedimos otro pisco con redbull y nos preparamos para ver el show de uno de los grupos favoritos de Fauna Producciones, los Jungle, quienes comenzaron a tocar sus canciones para bailar dándole duro a su último disco y demostrando nuevamente por qué son un as bajo la manga a la hora de hacer bailar hasta a los más tatitas.

Despues de Jungle y con la gente mega prendida empezó la fiesta con Afrika Bambaataa y terminando con Matanza. Pero era tarde y había sueño, así que pedimos un Cabify que tenían un 15% de descuento y nos fuimos felices de una tarde/noche lleno de música y cerca de Santiago.

A continuación revisa el reporte y las mejores imágenes de Otoño Fauna 2019

