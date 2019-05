Teatro | «Cómo Cuidar de un Pato» de Josefina González (tenemos entradas)

“Cómo cuidar de un pato”:

Una hilarante comedia negra sobre traer hijos al mundo

Por Matías Matto

La primera obra de teatro de la escritora Josefina González lleva a escena la compleja y absurda situación de la reproducción humana. La pieza se presentará en la sala 1 del Teatro Sidarte entre el 6 y el 22 de junio. El texto publicado por Ediciones Overol el año 2018, es llevado a escena bajo la dirección de Javier Riveros (“Chueca”, “ABC1”, “Partir y Renunciar”). “Cómo cuidar de un pato” propone una visión estrafalaria, cruel e irreverente sobre el miedo —transversal e ineludible— a ser padre o madre. A través de la metáfora de los animales domésticos, plagas y aves de corral, la obra explora conflictos existenciales propios de nuestra sociedad. El espacio de hacinamiento donde conviven estos siete personajes, nos sumerge en una historia de inmoralidad, pesimismo y sinsentido. Las personalidades son absorbidas por una vorágine de negligencia, maltrato, misantropía y vulgaridad, que evidencia reflexiones tristemente divertidas.

Las actuaciones de corte realista y por lo mismo insólitas, se amparan en el universo local y en la ordinariez de la frase cotidiana. El montaje se presenta en un contexto de actualidad, con individuos subordinados y seducidos por el capitalismo salvaje y por el placer inmediato de la ropa y la comida. El escenario sombrío y la música de estilo trap oscuro —a cargo del artista visual y músico Alejandro Palacios— nos sitúan en un presente de hiperconsumo e inconciencia, donde el alma humana no tiene tiempo para frenar su descontrolada expansión y solo puede aceptarla mediante risas.

Dramaturgia Josefina González / Dirección Javier Riveros / Elenco José Aguirre, Matteo Citarella, Luis Dubó,

Josefina González, María Paz Grandjean, Visnu Ibarra Roa, Camilo Navarro / Diseño escenográfico Alejandro

Palacios / Iluminación Juan Ibáñez / Vestuario María Jesús Ruiz / Música Alejandro Palacios / Fotografía Pilar

Contreras y Ricardo Huber / Arte Naijem / Producción Josefina González y Javier Riveros

¿Te gustaría ganar entradas, ingresa a: https://www.facebook.com/disordernews/ y participa.

Más detalles de la obra aquí: https://www.facebook.com/events/2189384184450821/

¿Cuál fue tu inspiración para escribir tu primera obra de teatro?

Josefina González: Una vez leí una noticia que contaba de un niño que murió en un parque acuático bajando por un tobogán enorme. La sangre empezó a salir por el tubo del agua antes de que bajara el cuerpo y antes de que nadie sospechara lo que había pasado. Ese tipo de entrega de información en una historia (imaginar un padre que ve el líquido rojo salir antes que su hijo) me motivó mucho a ponerme a escribir. Yo siempre había tenido rollos con el tema de la maternidad y poner el drama en el punto de vista de un hombre me hizo exorcizar ese miedo y poder reírme de mis inseguridades.

Siempre me ha gustado escribir, pero no me lo había tomado en serio hasta que escribí esta obra y comencé a escribir columnas para distintos medios. Todo el tiempo estoy anotando cosas y robando de absolutamente todo lo que escucho. Lo último parece un cliché pero es 100% verdad y no es un proceso forzado, si no que ha ocurrido así y ya no puedo dejar de hacerlo porque sino me siento desconectada de la realidad de la existencia y completamente sola, como un astronauta que se perdió de su nave y se fue hacia la nada.

¿Qué sorpresas podemos encontrarnos en la obra?

Josefina González: Yo creo que una de las particularidades del montaje es su actualidad. Hay un posmodernismo que se desmarca del teatro de post dictadura y se instala en un ahora donde la inmediatez se come al análisis y la memoria. En ese sentido la obra es súper directa y cara de raja y a nosotros nos gusta que así sea, bien barsa. Si bien es un tema universal, lo abordamos desde un sentimiento actual y de eso nada escapa, hay música trap, ropa de marcas, comida chatarra y caras de meme. Hemos buscado que el humor negro esté vivo y sea vertiginoso y cruel.

Nombre 5 obras teatrales que te han inspirado

Josefina González: La verdad es que más películas me han inspirado teatralmente que obras de teatro. La última escena de “La Muerte en Venecia” de Visconti me impactó profundamente cuando la vi de chica y creo que la entendí teatralmente en cuanto al poder de la presencia y el pensamiento del actor. Algo parecido me pasó después con Buñuel y con toda la programación del Cine Normandie que me vi sagradamente todos los miércoles cuando estaba en primero medio.

El peso teatral de Grecia es algo innegable para cualquier persona que guste del drama y la comedia. Siempre me impresionó mucho Edipo por el destino inexorable del cual es imposible escapar. También la literatura me formó mucho en cómo entiendo los diálogos y la velocidad del relato en general. Cuando iba al colegio en Estados Unidos me leí a todos los beatniks y a los estandartes de la poesía en inglés. También algunas cosas de Dostoievsky que me marcaron. Yo era muy luser y rara y tímida y tenía muchos problemas para establecer amistades entonces me refugiaba en las bibliotecas para escapar de eso. Yo no fui nada de feliz en la adolescencia y leer era lo único realmente mío.

Ya más de grande fue súper importante leer a Bernard Marie-Koltés y de los chilenos a Juan Radrigán. También debo decir que “La amante fascista” de Alejandro Moreno la vi cuatro veces y “La Tía Carola” de los Contadores Auditores la vi tres.

Después de la temporada de SIDARTE ¿tienen pensado llevarla a regiones?

Josefina González: Nos han preguntado bastante sobre eso y obvio que sí, desde que empezamos a armar la obra pensamos en girarla por Chile porque no es una obra santiaguina, apela a dramas existenciales que sentimos son propios de una gran población que habita el país. Todos queremos viajar con la obra y ya hemos recibido varias invitaciones, lo que hay que hacer es concretar y hacerlo factible. Yo cada vez que veo la obra en los ensayos me río una y otra vez con las mismas cosas así que no tengo problema en hacerla cien o doscientas o mil veces más.