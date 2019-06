3 Proyectos musicales del Neo-Chile: Rocky Rambo, Suricata Kabron y Medios de Transporte.

Estamos a mitad de este 2019 y llegó el momento de hacer un recuento sobre la chilean new wave, estamos claros que el Trap ha sido el estilo de este año donde sus principales exponentes como Paloma Mami y Drefquila miran como aumentan los views en sus videos de youtube y sus canciones tienen alcance a nivel mundial.

Pero aquí quiero hablar de esos proyectos que uno podría encontrar en la deep-web chilena, proyectos de producción casera donde uno puede acercarse a lo que está sucediendo en la “escena underground digital”

Rocky Rambo:

Podemos decir que este proyecto podría ser una mezcla entre Planta Carnivora y Princesa Alba, pero mucho más under, con su primer tema “Blanco o Negro” podemos escuchar frases de los cantantes de trap más rankeados como “Shishigang” de Pablo Chill-E y “Mambo para los presos” de Yiordano Ignacio.

Video:

Entrevistamos a Rocky Rambo y esto es lo que nos contó:

Disorder: ¿Qué es Rocky Mambo?

Rocky Rambo: Bueno el nombre se me ocurrió un día de la na, como que mezclé las dos películas grandes de mi compare Sylvester Stallone y me gustó altiro como sonó (aparte el perro de Zalo Reyes se llama Rocky).

Disorder: ¿Cuales son tus influencias musicales?

Rocky Rambo: Me gustaría poder llegar a mezclar varios tipos de música, como ahora lo van haciendo varios artistas como bad bunny que mete varios ritmos y géneros en un solo tema, lo encuentro épico. Ya llegue a un momento en mi vida que te escucho y te bailo de todo, desde baladas hasta Baby Metal, no tengo definido un estilo ni tampoco tengo como una barrera, hay que romper esas barreras po

Disorder: ¿Con quién harías un feat, con Fefy la maldyta escritura de oro o Princesa Alba?

Rocky Rambo: Con las dos po, no había cachao a la fefy y ahora la escuche, le pone jajaj. Pero la Princesa Alba me gusta caleta, como que mezcla soniditos super suavecitos en sus beat y eso me agrada caleta, aparte después de sacar su primer video y haber recibido muchas críticas, ella siguió po y ahora ha evolucionado caleta, poder verlo igual es bonito, siento que el trap en Chile está creciendo y me inspira mucho eso.

Disorder:¿Qué es lo que más odias en el mundo?

Rocky Rambo: Lo fome y las películas de Nicolas lopez/Badilla.

Suricata Kabron:

Este dúo de chicas neomilenials es como si hubiesen salido de alguna tribu de europa del este, algo así como lo que hace Young Lean, por lo que para nosotros es todo un cheque a fecha, aunque sus canciones y videos no tengan gran factura técnica, lo importante es que ya cuentan con un estilo visual y canciones pegajosas y se agradece, es gratificante ver y sentir que hay personas que se divierten haciendo algo sin ninguna ambición solo por querer pasarla bien un rato, sin duda si siguen haciendo música + presentaciones en vivo podríamos verlas el próximo año en algún cartel de los festivales más grande del país.

Video:

Medios de Transportes:

El sello Mañana Records, el mismo que produce a la banda Kmino D JAH acaba de estrenar un nuevo proyecto llamado “Medios de Transportes” proyecto el que definen como: «Música para escuchar mientras manejas un Ferrari para luego bajarte y subirte a tu yate y seguir viajando hasta la isla del placer». Este proyecto viene a reafirmar lo que el sello lleva haciendo en estos últimos años canciones divertidas, videos altamente adictivos y puro flow latino.

Video: