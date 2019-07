Vuelve As I Lay Dying

Spider Prod y Atenea trae de regreso a nuestro país a la banda estadounidense As I Lay Dying, quienes se presentarán en el Club Blondie el próximo 12 de septiembre, fecha que es parte de su gira latinoamericana.

As I Lay Dying desde su formación en el año 2000 en la ciudad de California a logrado obtener la atención de los medios especializados, quienes la han catalogado como una de las bandas de metalcore más importantes de Norteamérica. Liderada por Tim Lambesis la agrupación llega con los grandes éxitos de sus seis discos de estudio, canciones como “My Own Grave”, “The Sound Of Truth” o “ Nothing Left” no podrán faltar en este esperado regreso.

Las entradas las puedes adquirir a través de Eventrid, con una primera preventa rebajada solo para la compra on line (100 Unidades). Desde la segunda preventa estarán disponibles en tienda The Knife y House Tattoo Rock.

$20.000 Preventa 1 (Sólo 100 unidades)

$25.000 Preventa 2 (Hasta agotar stock)

$30.000 General

*Ventas on line se suma cargo por servicio