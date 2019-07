Con Doning dona desde una luca y ayuda a personas, animales y al medioambiente

Doning es un crowdfunding solidario que nace a fines del 2018 con la intención de ayudar a organizaciones sociales, animalistas y por el cuidado del medioambiente. En vista de recursos limitados de ONG’S y organizaciones de sociedad civil en general, el proyecto ofrece una plataforma de financiamiento colectivo, definiéndose como una empresa social, en la que el 100% de las utilidades serán reinvertidas.

Doning.me es su sitio web oficial y acaba de ser estrenado, donde previamente a sus lanzamiento oficiales, ya es posible donar a las causas “Por la educación que soñamos” de Fundación Jesús Niño, “Apadrina un rescatado” de la Organización para la Protección y el Respeto a los Animales, “Creciendo juntos en Sopeña” de la Fundación Dolores de Sopeña y a “Un hogar para aprender y vivir” de la Fundación Vivienda.

“Cuando una visita las distintas organizaciones, se percibe la energía y pasión que los equipos ponen en el cumplimiento de sus labores; siempre andan todos muy deprisa, pero al mismo tiempo dispuestos a compartir las anécdotas que se desprenden de su trabajo. Verlos/as motivad@s es el mejor ejemplo para seguir adelante como plataforma y brindarles un apoyo económico”, dice Naishla Melo, product manager de Doning.

La empresa invita a las personas a convertirse en “doners”, es decir, donantes comprometidos con causas que les hagan sentido, teniendo un impacto real y efectivo en otr@s. Para eso, existen tres formas de ayudar: Dona mes a mes, Dona tu cumpleaños (o la celebración que quieras), y Dona sólo una vez.

“Somos una organización que tiene como foco de trabajo la superación de la pobreza y mejorar la calidad de vida de las personas vulnerables. Nos hemos puesto como tarea ser un aporte en torno a las múltiples demandas sociales. Batallamos la pobreza multidimensional y así generamos un impacto en la vida de las personas, ayudándolas a cumplir sus sueños, individuales y familiares”, cuenta Igor Arratia, director de proyectos corporativos en la Corporación Dolores Sopeña, en ayuda de jefas de hogar emprendedoras.

“Tenía ganas de hacer pan para mi familia, y cuando vine al curso aprendí a hacer hartas variedades de pan, me di cuenta de que era lucrativo, que se podía ganar platita con eso. Y así empecé… Con pancito de molde, de semilla, dobladitas los fines de semana y pan amasado. Luego aprendí de contabilidad, de administración, y empecé a soñar con generar un negocio. Con los talleres fui aprendiendo un montón, mi mente se abrió. Aprendí a usar un computador, aprendí sobre proveedores, sobre mi entorno, aprendí a identificar a las personas que podrían comprar mi pan. Vi que en el sector habían bingos, habían sedes, jardines infantiles, una línea de colectivos… Para el 18 de septiembre ya tengo vendidas 1.200 empanadas en el colegio de mi hijo. La plata que fui ganando me permitió comprar máquinas para agrandar mi negocio, y sigo proyectándome. Ahora soy profesora de mi tía; la estoy ayudando como me ayudaron a mí”, cuenta Fanny Ramos (50), una emprendedora de Puente Alto beneficiada.

“Entendemos educación como un motor de movilidad social. Condiciones que resguardan a un niño en su primera infancia lo predeterminan para el resto de su vida. Fundación Vivienda, desde lo habitacional, aporta y mejora esas condiciones, para que ese niño o niña pueda desenvolverse mucho mejor en la sociedad, el resto de su vida. Un niño que duerme en una misma cama con otro niño, que se tiene que turnar, que pasa frío, no es lo mismo que un niño que pueda dormir bien, que tenga su espacio”, cuenta Paula Sepúlveda, coordinadora de Fundación Vivienda en Valparaíso, comprometida con la misión de mejorar el hábitat de niños y niñas, entregándoles una casa digna que proteja el desarrollo de su educación en colegios prioritarios.

¡No esperes más y transfórmate en un #Doner! Sé parte del cambio que propone este nuevo proyecto solidario. Deja de lado las excusas e ingresa a Doning.me. Hay muchas formas de ayudar.