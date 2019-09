«Everyone I Know» el nuevo single de Benjamín Ve

Benjamin Ve es un músico chileno que acaba de lanzar su primer single de su segundo ep, lo puedes escuchar aquí:

Hablamos con el y nos contó su historia en una amena entrevista desde Los Ángeles USA, con amor.

¿Cómo nace tu necesidad de hacer música?

Desde que tengo uso de razón la música me ha hecho sentir demasiado. Desde niño me percaté de como es capaz de manipular mis emociones y cambiar la energía en cualquier situación. Por lo mismo siempre sentí respeto por esas personas que hacen música. Y también porque es la forma que tengo para lidiar con la vida, mis demonios y mis ángeles también. Comencé a dedicarme 100% a esto cuando decidí abandonar mi carrera universitaria. Me puse a trabajar para juntar plata para comprarme instrumentos y tocar. Ahi arme una banda que se llama Doberdogs, con este proyecto comenzó a tomarme la música mas en serio. Sacamos un disco. Cuando eso se acabó decidí irme a Los Angeles, California donde tenia un par de amigos trabajando en estudios de música a aprender y nutrirme musicalmente.



¿En qué momento te das cuenta que necesitas salir de Chile?

Muchas razones. Siempre he querido salir de Chile o mas bien recorrer el mundo, ojalá pueda conocer muchos lugares. En cuanto a lo musical siempre me encantó la idea de estar en tour, recorrer el mundo tocando mi música. También siento que hay mucho que aprender de lugares icónicos que tienen muchas escuela y tradición en entretenimiento, música y cultura. Por otro lado creo que en Chile es muy difícil vivir del arte, incluso para los que hacen música mas pop y comercial, mi estilo a pesar de tener elementos poperos es muy alternativa, a escala global hay mucha gente interesada en este tipo de música pero en Chile es poca.



¿Cómo ha sido la experiencia de vivir en Los Angeles?

Fue una gran experiencia, pero difícil. Los Angeles es una ciudad muy ruda y fría. En cuanto a entretenimiento el nivel es superior, tienes que pensar que hay todo tipo de gente y de todo el mundo y toda esa gente que quiere ser escuchada y que piensa que tiene algo que mostrar esta ahi. Tienes que ser muy bueno y estar muy enfocado para sobresalir. Para mi estar allá me abrió la cabeza en ese sentido, de entender el nivel de dedicación y profesionalismo artístico que hay que tener realmente en el mundo de la música.

¿Qué es lo que quieres decir con tus letras y canciones?

Bueno hablo de muchas cosas. Generalmente me hablo a mi mismo y mis canciones son reflexiones sobre mi vida y lo que me rodea, cosas que ahi pasan y cosas que siento. A veces situaciones especificas y aveces mas amplias. En general mis temas son bastante simples en su síntesis: amor, existencia, el misterio de la vida y la muerte, sentirse triste y deprimido o a veces sentirse parte imprescindible del universo.

¿Tienes pensando sacar un disco pronto?

En este minuto estoy lanzando singles, pienso lanzar 4, un single por mes a partir del que ya saqué este mes “Everyone I Know”, pero no quiero decir fechas especificas. Pienso que una vez haya lanzado estos singles los voy a recopilarlos en un EP y agregarle una o dos canciones inéditas.



¿A qué artista admiras y a cuál no?

A demasiados. The Wailers, Pixies, Lou Reed, y el rock clásico fue lo que primero me inspiró y de alguna forma fue mi escuela. Otros grandes son Brian Eno, Portishead. De Chile me encantan Los Jaivas, Mazapán, Victor Jara y la Violeta Parra (es lo que mas escucho yo creo de bandas Chilenas). Hoy escucho mucho bolero, música romántica latina, jazz, música de diferentes lugares de África. Creo que eso se va a ir asomando mas en mi música. Pero realmente escucho de todo. En cuanto artistas que no admire. Hay artistas cuya música no me gusta o su mensaje, pero respeto y admiro el hecho de que estén haciendo lo suyo. Supongo que si su mensaje lo encuentro demasiado imbécil me molestaría un poco, pero no se me ocurre nadie ahora. Hay casos como el de Michael Jackson o Gary Glitter, donde aun respeto su calidad de artista y su música pero ya no usaría una polera de ellos.

¿Qué canción de algún artista conocido te gustaría haber creado?

Muchas! Voy a decir : La media Vuelta de Jose Alfredo Jimenez

¿Qué sorpresas quedan para lo que queda del año?

Bueno los singles que ya mencioné, algunos de los cuales estarán acompañados de videoclips. Y Se vienen unos buenos conciertos.

¿Algún mensaje para tus fans y para los que aún no lo son?

Jaja no se si tengo fans, pero mas que un mensaje quiero entregar amor y energía positiva.