LoDamosVuelta hoy stand up comedy en Centro Arte Alameda

Cuando hablamos de Stand up comedy se nos viene a la mente los clásicos precursores de este estilo en Chile, Avello, los del Club de la Comedia, Socías y Altoyoyo. Pero también existen más clanes de gente que hace este humor y que aún no son reconocidos, es el caso de los comediantes que integran el show «Lo Damos Vuelta» que esta noche se presentan en Centro Arte Alameda y que al parecer ya tienen asistencia de público completa.

Max Rayo uno de sus integrantes nos cuenta: «Es que la vida generalmente es una mierda, pero cuando nos pasan cosas malas siempre hay una forma de revertilo, de darlo vuelta, como cuando te golean o te deja tu mina y de eso se trata el humor, de revertir esos malos momentos y reirte de ellos» «No es que seamos optimistas, pero si no nos reímos de nosotros de lo que sucede nadie lo hará y nada es tan grave como parece»

