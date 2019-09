La #FILTERENTREVISTA con IARAHEI

Inauguramos una nueva sección en disorder.cl, la #FilterEntrevista (la puedes ver aquí), entrevistas a personas y proyectos entretenidos utilizando los filtros de Instagram. En esta ocasión entrevistamos a la multifacética IARAHEI quién acaba de estrenar un videoclip, le preguntamos como fue la experiencia, que prefiere ¿trap o tecno? y muchas cosas más.

¿Cuándo te diste cuenta que tenías que dedicarte a la música?

Siempre supe que quería hacer música, pero cuando dije que cuando realmente quería hacerlo fue cuando vi a Kanye West en Lollapalooza. Eso me marcó mucho, fue impresionante.

¿Cuáles son tus influencias?

De Chile: Javiera Mena y Jorge Gonzalez y de afuera: MIA, Panda Bear, Daft Punk y María Daniela y su sonido láser.

¿Cómo nace IARAHEI?

No sabría decir, simplemente nació, es una fuerza externa a mí, hasta mis papás me llaman así, pero cuando recién empecé a hacer música fue cuando bajé FLStudio

¿Qué otros proyectos tienes?

Me dedico a ser DJ y también ser parte de Sri Lanka 100, la banda más asiática de Asia.

¿Té o café?

Me gusta el café en ciertas ocasiones, pero lo que realmente me gusta es el Bubble Tea.

¿Trap o tecno?

Yo diría ahora el trap, porque escucho un poco más de trap, pero en verdad me gusta harto el tecno, sobretodo si es bien oscuro, pero el trap es para bacilarlo en la mañana.

¿Qué canción conocida te gustaría haber creado?

En ingles Juicy de Doja Cat y en español, “Si no te vuelvo a ver” de Bea Pelea.

¿De qué se trata tu nuevo videoclip “Bubble Tea»?

Se trata sobre la sobrexposición a la radiación del presidente Donald Trump, y porque eso lo hizo propicio para hacerse iluminati.

¿Qué te pareció grabar un video clip?

Me pareció la raja, una gran experiencia, espero hacerlo de nuevo, me gustó actuar.

¿Qué es lo mejor y peor de hacer música?

Lo mejor ha sido: conocer gente, aprender, viajar, conocer gente, lo peor: los alumbrados culiaos.

¿Qué le dirías a las nuevas generaciones?

Las nuevas generaciones que se quieran dedicar a esto, les digo que lo hagan. A pesar de lo difícil que se vea, a pesar que la sociedad te diga que no, a pesar que tu familia diga que no, si tu realmente quieres hacerlo, hazlo y hazlo desde el corazón… No lo hagai por la fama, ni por ser popular, toda esa weá después se acaba. Si tu realmente quieres dedicarte a la música, hazlo, a pesar de lo terrible que se vea.

¿Cuáles son tus memes favoritos?

Estos:

Y terminando con la ronda de preguntas ¿Qué estás leyendo?

En general siempre estoy leyendo bastante de astrología hay un libro que siempre lo tengo de cabecera que se llama Sextrology (o sextrología, tiene una versión en español también) es como bien ‘cosmopolitan’ pero igual sí te ayuda a comprender la mente de la gente según su signo.

¿Qué opinas de que Grimes se haya quitado parte de sus ojos para combatir la depresión? (Se quitó un porcentaje de color azul para que el naranjo tenga más presencia) ¿Harías algo así?

Encuentro que da un poco de miedo que los humanos hagamos ese tipo de cosas onda ya modificación corporal cyborg pero bueno, si las kardashian parecen unos monos 3D supongo que da igual. y no, no haría algo así por la ciencia. aunque sí donaría mis riñones, claro que sí.

¿Con qué artista chileno te gustaría hacer un feat?

uuuuu que entrete la pregunta!!!! pucha, va a sonar re estúpido pero con cualquiera de mis amigos!!!!!! encuentro que son todos muy muy secos ❤ pero bueno, para no sonar tan ñoña, haría uno con algún personaje de la farándula, tipo la Luli o Arenita. digo, alguno de ellos que cante.

¿Pero con quién? ¡mójate el potito!

Con Javiera Mena, ya dije que la amo.

Cuando se acabe Facebook e Instagram ¿cómo vas a dar a conocer tu música?

Yo creo que voy a dejar pendrives instalados en rincones de la ciudad con mi discografía y bootlegs secretos.

Mira el video de IARAHEI «Bubble Tea»

El video lo dirigió Lore Castelletto y la canción la co-produjo Premium Banana.