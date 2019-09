¿Por qué es tan bacán que al fin Weezer venga a Chile? Varios fanáticos lo responden

Es el sueño de muchos y muchas, una visita anhelada que está por materializarse y que deja a nuestro país con una deuda menos a nivel de conciertos (lo sabemos, la gran deuda es Tool, que este año sacó disco nuevo, así que quizás, pronto, nunca se sabe). El próximo 24 de septiembre, cuando recién te estés recuperando de la resaca pos Fiestas Patrias, aterriza Weezer en el Movistar Arena.

Con dos discos frescos bajo el brazo, la agrupación liderada por Rivers Cuomo viene para deleite de todos aquellos que se identificaron con su inclasificable estilo musical y que gozaron con temas que a esta altura ya se han convertido en verdaderos clásicos. Resumir en una nota lo que significa esta noticia es, que duda cabe, complejo. Por eso quisimos conversar con verdaderos fanáticos de los oriundos de Los Ángeles para entender la importancia de su visita.

Josefina González. Multiartista y autora de «Cómo cuidar de un pato»

Me parece bacán que vengan, yo iba a un colegio gringo en el que a todo el mundo les gustaban. Me acuerdo que el primer computador que tuvimos en la vida con mi familia llegó a Temuco y estábamos más felices que la chucha. El Windows venía con dos videitos para que uno probara ver videos en el computador y me acuerdo que uno de los videos era el Buddy Holly de Weezer. Me lo sé de memoria. Voy a ir sí o sí a verlos.

Bronko Yotte, Músico

No soy tan fan de la carrera completa de Weezer, pero sí escuché mucho el primer disco cuando salió. Me encantan los discos que marcan pauta, sobre todo si se trata de un debut, porque eso te habla de gente que busca establecer un lenguaje propio. Eso en los 90 ya era difícil. «Say It Ain’t So» para mí es un himno, es de esas canciones que te marcan. Un tema enérgico y estiloso, que a la vez retrata un momento de vulnerabilidad masculina. Más encima, el videoclip es en una casa y da una sensación cálida, reconocible. Que ese espacio no esté en disonancia con tu identidad como artista, esa «hogarificación» de la estrella de rock, es un concepto con el que me identifico caleta. Ese tipo de ideas tienen harto que ver con lo que hago al final. Soy bien de la generación X, realmente.

Luc Gajardo, editor en Pousta

Muchos dicen que Weezer llega tarde y mal pero 1. esa es la gente que los lleva pelando desde el disco verde pq jamás superaron el pinkerton (o sea que llevan más tiempo odiándolos q escuchándolos) 2. prefiero 100 veces tarde y mal que nunca 3. FALTA MUY POCO YUHUUUUUUUUU

Francisco Quezada, vocalista Playa Fome

Encuentro genial que al fin vengan porque conozco gente que les gusta caleta Weezer y se toman su música súper personal, o sienten un vínculo con Rivers. Creo que la primera vez que supe que estaba escuchando Weezer fue viendo 120 minutos en MTV cuando pusieron Island in the Sun, la versión de Spike Jonze. Muchas veces uno se enganchaba harto de los videos también, que igual que las canciones eran más originales que lo que transmitía MTV el resto del día. Creo que me quedé bien pegado con el video en verdad, no sé si lo han visto, pero salen los 4 weones jugando con animales. Creo que están en un safari o algo así.

Dj Kanabiko, Kmino d Jah

Es la raja que toquen acá. Me acuerdo que una vez me agarre a una chiquilla con Buddy Holly en una fiesta del liceo 1. Estaba bailando en parejas, yo y un compañero del colegio y 2 chicas del liceo 1. En ese tiempo había que bailar o eras un looser, pero me cargaba bailar, así que me movía erráticamente, la chiquilla ya había perdido interés,

pero me acuerdo que pusieron Buddy Holly y con la chiquilla comenzamos a saltar y hacer slam contra nuestros compañeros y terminamos comiéndonos. Año 98 creo.

Elisa Montes, Slowkiss

El Blue Album y el Green Album deben ser de los discos que más he escuchado en mi vida. Marcaron mi adolescencia. Recuerdo mañanas heladas yendo al colegio escuchándolos en repeat en mi CD Player. Viajes con los amigos que tienen esos discos como soundtrack, imágenes en mi mente que van completamente asociadas con esas melodías, los solo de guitarra tan característicos que repiten las melodías de la voz, las segundas voces perfectas y esa energía positiva, esperanza y al mismo tiempo melancolía que te inyectan las canciones, es inconfundible y única de Weezer.

Siempre soñé con un concierto de Green Day y Weezer y anoche cuando me metí a Instagram, me encuentro con la sorpresa de que otra de mis grandes referentes musicales, Courtney Love, estaba haciendo un “live” del puntapié inicial de la gira “Hella Mega Tour” (Weezer, Green Day y Fall Out Boy), con los teloneros The Interrupters tocando en un pequeño, pero mítico bar de Los Angeles (CA), el Whiskey a Go Go. Sin duda debe haber sido increíble estar ahí, en ese lugar tan íntimo y gracias al Internet también me sentí parte, aunque fuera a través del streaming de ese pedazo de show que estaba repleto de gente joven, lo que indica que Weezer y el punk rock alternativo siguen vivos entre la juventud y que para músicos como yo y especialmente para una banda como Slowkiss, aún hay esperanza!

Camilo Salas, lider espiritual de disorder.cl

Fui a ver Weezer con unos amigos en un festival en NY, ellos iban a tocar no en el escenario principal sino en uno chiquitito no era el grupo principal de la noche, y fuimos con mi mujer a verlos, no teníamos planeados ir a verlos y nos sorprendieron porque al final del día weezer tiene muchos discos sobre todo en los 90s que son como verdaderos clásicos del pop y tener la posibilidad de volver a escuchar esas canciones en vivo con la misma banda que las compuso que las arregló es bastante interesante, yo recomiendo el show, lo pasé muy bien, hay canciones nuevas que no conozco, pero como es un show de grandes éxitos no es un show de disco nuevo, es bastante bueno, uno hasta se emociona un poquito.

