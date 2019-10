De Argentina con Amor: La prensa trasandina hace eco de la fuerte represión en Chile

Hace una semana Chile colapsó. La olla a presión no dio más y le explotó en la cara a Piñera chorreando el contenido por todos lados. La prensa nacional miraba impávida lo que sucedía e incluso no faltó algún descerebrado Matías del Río rostro de noticiario que llamó a la población a defender el metro de los manifestantes.

Nuestros noticieros, especialmente las áreas de prensa de la televisión, no estuvieron a la altura. La cobertura fue sesgada y a juicio de muchos, tendenciosa, por lo que la información que salpicó a la comunidad internacional resultó escasa y mostraba una cara poco realista de las manifestaciones. Turnos 24/7 cubriendo las grandes cadenas de supermercado, pero de represión, poco.

Los chilenos, chilenas y la prensa independiente comenzaron entonces a realizar sus propios registros y viralizarlos de manera inmediata por distintas redes sociales. Algo que nuestra prensa, con salvadas excepciones, se negó a mostrar, pero que sí fue recogido por diversos medios argentinos que ayudaron a comunicar la horrible represión que desde hace varios días ha sufrido el pueblo chileno.

Desde acá destacamos y agradecemos la cobertura que han realizado las revistas independientes y progresista argentinas que de una u otra forma han ayudado a visibilizar ante la comunidad internacional lo que realmente ha sucedido en nuestro país y no lo que la agenda del gobierno chileno ha querido mostrarnos, ayudando a poner el ojo del mundo en el fondo del problema y no en la inseguridad que Piñera y Chadwick buscaban instalar.

Aquí un resumen de las mejores notas que nuestros colegas difundieron en estos días de movilizaciones.

Cosecha Roja

«Diecisiete personas murieron desde que comenzó la crisis en Chile y, hasta el momento, ni una sola palabra del presidente Sebastián Piñera. El padre de un joven asesinado por un militar lo responsabiliza, por asegurar que el país “estaba en guerra”.

«Ese modelo económico, que se ha movido tan poco desde su concepción original, es el que salieron a defender los militares, que regresaron a su fiesta. Pero no todos estamos invitados. No estaba invitado José Miguel Uribe, un joven de Curicó -una ciudad a pocos kilómetros al sur de Santiago- que recibió un balazo a pesar de que el lugar no estaba bajo Estado de Emergencia».

Revista Anfibia

«Hubo disparos de advertencia, bombas lacrimógenas, gritos de pánico, correteos por plena avenida Apoquindo. Hubo una imagen que retrotrajo a los peores días de la dictadura y que no tardó en recorrer canales de televisión abierta y redes sociales».

«Mientras el gobierno ha puesto el énfasis en la violencia y el orden público, los analistas políticos echan a correr sus teorías explicativas. Todos están de acuerdo en que aquí está “mal pelado el chancho”, que la desigualdad es mucha y que cunde una sensación de abuso, que la palabra “delincuente” no se aplica a los grandes evasores de impuestos ni a los empresarios que se coluden para cobrar más por el papel higiénico, la carne de pollo o los remedios, sino sólo a los lanzas y pequeños sinvergüenzas».

«La pobreza de imágenes y de lenguaje de la televisión se asemeja extrañamente a las palabras del presidente Piñera cuando justifica e invoca la estrategia de seguridad de estado: vandalismo, saqueos, turbas, desorden o caos descarado. “Está bien protestar, pero jamás fuera de la ley”, dijo el presidente al inicio de esta semana. Gran lección de política, brutal. Faltó que diera un número telefónico para hacer los reclamos a La Moneda».

La Poderosa

«Entonces, con la convicción en la sangre, la desesperación y la sed de justicia en el pecho, el gas pimienta en la garganta y el temor por nuestras vidas latente, no podemos aceptar ni someternos a un Estado de Emergencia que suelta a la calle a 20.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Carabinera para silenciar y disciplinar a la gente. ¡No estamos en guerra!».

Página 12

«La Fiscalía Nacional ha entregado la identificación de 7 de los 15 que reconoce, 8 cuerpos más fueron encontrados calcinados en una fábrica y un supermercado. En la región metropolitana, además, hay tres denuncias formales de abuso sexual por parte de uniformados a detenidas. La desnudez forzada parece ser una práctica recurrente de las fuerzas represivas».

«Para profundizar el conflicto, gran parte de los medios de comunicación y el gobierno comenzaron a calificar la protesta social como violenta, vandálica, narrativa de criminalización de la demanda, ubicando a los ciudadanos como delincuentes».

Prensa Obrera

«Organizaciones de Derechos Humanos denuncian vejaciones y violencia sexual contra detenidas. Mostrando el nerviosismo de la clase dominante, se filtró una conversación de Cecilia Morel, la pareja del acaudalado primer mandatario, comparando el levantamiento con una “invasión alienígena”.

«1500 presos, decenas de heridos y varios muertos (algunos medios hablan de 11), pero los manifestantes se redoblan en su esfuerzo y convicción. Todo indica que el hartazgo los ha impulsado a una lucha decisiva por recuperar lo mucho que han perdido».

La Izquierda Diario

«Otra denuncia que se conoció fue la de Pamela Maldonado detenida junto a su padre en Santiago. Denunció que rumbo a la comisaría un carabinero amenazó con agredirla sexualmente. “¡A ver si te gusta por el culo!”, le dijo cuando la trasladaban».

«La juventud chilena se pudrió porque hace años que están sufriendo una educación cada vez peor, universidad privatizada y cara, los recortes a la salud, jubilaciones de miseria con abuelos y padres pasando hambre. Una brecha entre los ricos y los pobres cada vez más aguda, “es como una invasión extranjera, alienígena” dijo la esposa del presidente Piñera para mostrar ese desprecio al pueblo trabajador».