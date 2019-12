El futuro es femenino: Finlandia elige Primera Ministra más joven de la historia

Así, tal cual. Esa frase que ha venido replicando desde hace ya varios años ha comenzado a materializarse en una realidad. «El futuro es femenino» replica fuerte desde Europa, específicamente desde Finlandia, aquel progresista país que siempre lidera los ránkings de educación y es ejemplo de sociedad justa, ha elegido un nuevo gobierno que será liderado por Sanna Marin, una Social Demócrata de 34 años que se convertirá en los próximos días en la nueva Primera Ministra de ese país.

Entonces, una población bien educada y socialmente justa, como la finlandesa, aparentemente puede derribar ciertos prejuicios y no solo elegir una mujer joven para liderar un país, sino también no temer a que su equipo con más peso político no sean viejos blancos con pechera y cuestionables hábitos, sino más mujeres de la misma edad como Maria Ohisalo (34) en Ministerio del Interior, Katri Kulmuni (32) en Ministerio de Economía o Li Andersson (32) en Ministerio de Educación.

«Nunca he pensado en mi edad o género. Pienso en las razones por las que entré en política y en aquellas cosas por las cuales me he ganado la confianza del electorado», dijo Marin ayer a la agencia francesa AFP.

Cabe recordar que Finlandia viene de vivir una importante crisis social que terminó con la salida del anterior Primer Ministro Antti Rinne, quien tras sucesivas huelgas impulsadas por la oposición conservadora, alcanzó a gobernar solo 6 meses antes de dejar el cargo.

Incluso Alexander Stubb, ex Primer Ministro y líder de derecha de ese país reconoció el potente mensaje que se ha enviado a toda Finlandia con esta nueva conformación.

My party is not in government, but I rejoice that the leaders of the five parties in government are female. Shows that #Finland is a modern and progressive country. The majority of my government was also female. One day gender will not matter in government. Meanwhile pioneers. 👍 pic.twitter.com/dW8OMEOiqb

— Alexander Stubb (@alexstubb) December 9, 2019