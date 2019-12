Menor de 15 años en riesgo vital tras ser alcanzada por una lacrimógena en su cabeza

Esto pasó anoche alrededor de las 20.15 horas y no es raro que no te hayas enterado porque ciertamente a los medios no les importa. La cobertura del accidente de la Fach sumado al descarrilamiento del metro, tiene su agenda copada y seguramente por la tarde solo se hablará de la acusación constitucional.

Pero anoche en las inmediaciones de Plaza Dignidad (Ex Plaza Italia), al menos 8 personas resultaron con diversas lesiones producto del actuar violento de Carabineros quienes arremetieron contra manifestantes disparando gases lacrimógenos en dirección a sus rostros.

Dos de las personas alcanzadas por los proyectiles, entre ellas una menor de 15 y un hombre de 32 años, se encuentran en estado grave debido a lesiones en sus cráneos y ya han sido sometidos a sendas cirugías para salvar sus vidas, pero según las últimas informaciones provenientes desde la ex Posta Central, su estado posterior a las intervenciones sigue siendo de riesgo vital.

Según las informaciones que han circulado, la menor se encontraba en el lugar manifestándose cuando un fuerte contingente policial se hizo en el lugar para reprimir violentamente la manifestación que a esas hora ya comenzaban a disiparse.

Conversamos con un poblador que se encontraba en el lugar de los hechos y esto fue lo que nos contó:

«Iba pasando por el lugar cuando sentimos los impactos de lacrimógena. Con mi compañero nos agachamos y lo siguiente que sentimos es que la niña cae en mis pies, ahí la tomaron entre 2 personas y la Cruz Roja que está por Vicuña«, explica el poblador de Providencia quien prefirió mantener su identidad en reserva y que además agrega «No eran lacrimógenas lanzadas hacia arriba, fueron a quemarropa. 4 a 6 del porte de una lata de medio, súper potentes, se te cerraban las vías respiratorias y gente vomitaba«.

Un hecho gravísimo que se suma a la lista negra de abusos policiales que se han vivido en estos más de 50 días de represión.