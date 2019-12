Con LasTesis y Daniel Jadue: Así se vivió el 19D en Providencia

Fue una jornada intensa, por decirlo de alguna manera. En Providencia el 19D, el Día Nacional Contra el Femicidio, estuvo marcado por 2 hechos relevantes y que tuvieron distintos grados de intensidad.

Por una parte la organización de una charla realizada por el colectivo Plaza Constituyente en la plaza Juan XXIII de la comuna, donde bajo el nombre de «Proceso constituyente desde la perspectiva local» y con el alcalde de Recoleta Daniel Jadue como invitado estelar, se esperaba convocar a la comunidad a una jornada de conversación y reflexión. Y hasta ahí todo bien, la cita era a las 19 horas, pero grande fue la sorpresa cuando minutos antes apareció un equipo municipal para realizar en el mismo lugar y a la misma hora una actividad de deporte y baile, instalando enormes parlantes con una música estruendosa ¿Coincidencia? ¿Intencionalidad política para boicotear una charla autogestionada por vecinos que invitaban a un alcalde de la vereda opuesta de la alcaldesa de Providencia? Todo queda en pura especulación, pero ciertamente la cosa parecía ir más hacia la hipótesis #2.

En plaza Juan XXIII, Providencia @danieljadue iniciando interesante charla respecto de gobierno local !!! pic.twitter.com/PMKCKcNxju — Arquitect@s PC (@ArquitectsPC1) December 20, 2019

Fue por esto que los mismos vecinos y vecinas intentaron dialogar con los representantes municipales para llegar a un acuerdo y que les permitieran continuar con la charla que llevaban anunciando hace varios días, pero las conversaciones no avanzaban y la misma gente que había llegado en gran número para asistir al conversatorio terminó funando las sorpresivas clases de gimnasia impulsadas por Matthei. Todo derivó en que finalmente la charla se realizara aunque no sin polémicas, primero debido a un gran grupo de blondos detractores de Jadue quienes no entendían el concepto de un expositor y una posterior ronda de preguntas, sino que lo interpelaban de manera constante haciendo imposible avanzar. Segundo porque un funcionario municipal, identificado como Yuri Olivares, quien bastante fuera de sí, se acercó al alcalde de Recoleta y le arrebató el micrófono para empezar a hablar de que esa era una actividad no autorizada.

Funcionarios de municipalidad de Providencia tratando de evitar que @danieljadue haga su exposición en el Plaza Las Palmeras #ChileDespertó pic.twitter.com/dvIoowthRu — Bar 💜 (@barbaravallejos) December 19, 2019

Ahí la cosa se puso intensa porque sumado a lo polarizado que estaban los asistentes, hubo que sacar al representante del municipio que daba jugo espeso en el lugar. Jadue intentó ser lo más educado posible y retomar el micrófono para después responder la mayoría de las preguntas que le formularon. Fue en ese instante cuando llegaron LasTesis, quienes se instalaron en el sector para con su performance conmemorar el Día Nacional Contra el Femicidio.

En Antonio Varas con Providencia realizaron la primera y a los pocos minutos la tensión escaló. Desde automovilistas que amenazaban con pasar a la fuerza hasta la posterior llegada de Carabineros al lugar, solo para recibir una lluvia de insultos y retirarse. Porque seamos sinceros, en los 8 a 10 minutos que se mantuvieron amenazantes en el sector, nadie fue a darles un abrazo ni a regalarle un snack amistoso, sino que bien por el contrario y como ya es costumbre, la gente los encaró para reclamarles por los abusos y atrocidades cometidas como institución.

Las feministas entonces comenzaron a bajar por Providencia y a gritar consignas en diversos puntos de la comuna, hasta que finalmente se instalaron frente a la 19° Comisaría de Providencia, ubicada en Miguel Claro, para realizar una potente y a la vez conmovedora versión de «Un violador en tu camino«. Carabineros no reprimió y al parecer entendió el carácter pacífico de las mujeres que se manifestaban y que a esa hora ya también disfrutaban el histórico logro de paridad en el próximo proceso constituyente.

El cierre estuvo intenso con orquesta y bailes, con la luna instalándose y cientos de mujeres bailando frente a una comisaría para celebrar por lo ganado y decir basta por las que ya no están.