Revisa la programación competa de Festival DART y conoce sus fechas para Stgo y Conce

DART, el único Festival de Cine Documental sobre Arte Contemporáneo en Sudamérica, regresa para realizar su primera versión en nuestro país con una programación completa dedicada a la proyección de películas documentales que “transmitan que en la libertad y vanguardia del arte, siempre encontraremos una herramienta de lucha y resistencia” según declaraciones del equipo chileno del Festival.

Registros sobre Yayoi Kusama; la restauración de un filme de culto de uno de los más importantes exponentes del Pop Art, David Hockney; el relato histórico del edificio UNCTAD III hasta llegar a ser el GAM y una odisea en la que artistas occidentales se embarcan a la Corea del Norte de Kim Jong-un; destacan en una docena de filmes que llegarán a nuestro país para unirse a la atractiva cartelera cultural de enero 2020.

El Festival ha seguido activo en estas últimas semanas con un Ciclo de Arte y Política, reformulando su debut con tres funciones abiertas a público que ya pasaron por la Plaza Factoria Italia y una cuarta función (Lemebel) a realizarse el 9 de enero en MAVI, cerrando este paréntesis creado a raíz de la contingencia que atraviesa al país.

Dart mantendrá su extensión de 6 días en Santiago (14 al 19 de enero) y 3 jornadas en Concepción (7 al 9 de enero) con una programación que se extenderá por 5 sedes: Cine Arte Alameda, Mavi, Matucana100, SalaK y Teatro Regional del Bio Bio.

A continuación revisa la cartelera de increíbles documentales que forman parte de DART

The man who stoled Banksy

La voz inigualable de Iggy Pop nos cuenta una historia llena de suspenso que tiene como protagonista al artista urbano Banksy y una de sus obras más controversiales en las paredes de la ciudad palestina de Belén. Esa pared es el personaje central y, a través de ella, descubrimos una historia mucho más grande, la de un mercado secreto de arte de paredes robadas de todo el mundo.

Escapes de gas

Escapes de gas retrata el origen de uno de los proyectos culturales más ambiciosos de Salvador Allende: la construcción del Edificio UNCTAD III, levantado en 1972 para acoger la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. En este marco, 34 destacados artistas chilenos fueron convocados, con el fin de incluir sus trabajos en el edificio, pero con el Golpe Militar de 1973 muchas obras fueron robadas y destruidas por los militares.

Para construir el documental, Salas recuperó archivos fílmicos inéditos de la época, muchos de ellos en color, lo que ha servido para revivir la discusión sobre el paradero de las obras de arte desaparecidas.

Lemebel

En un viaje íntimo y político a través de sus arriesgadas performances, Lemebel retrata la culminación de un anhelo: la inmortalidad. Escritor, artista visual y pionero del movimiento queer en Latinoamérica, Pedro Lemebel sacudió la conservadora sociedad chilena siendo siempre consecuente en su lucha, orgulloso de su origen y de su homesexualidad.

La directora Joanna Reposi se reunió durante 8 años con Lemebel para revisar y hablar de las perfomance que él hacía, generando una amistad que trascendió a su muerte el año 2015, y concluyó en un documental con intimos registros inéditos de esos años. Premio Teddy Mejor documental en el Festival de Cine de Berlín 2019 y Sanfic 2019 a Mejor película Competencia Cine Chileno.

Kusama: Infinity

Kusama – Infinity narra de manera excepcional la vida y obra de la japonesa Yayoi Kusama, la artista viva más cotizada y una de las más aclamadas y famosas del mundo, una mujer que gracias a su lucha incansable, superando lo adverso logra convertirse en un ícono a nivel mundial. Su maravillosa visión artística continúa desarrollándose en un hospital psiquiátrico hoy a sus 90 años.

La escritora, directora y productora Heather Lenz se interesó en Kusama mientras estudiaba arte a principios de los 90 y sintió que sus contribuciones al mundo del arte americano habían sido en gran medida pasadas por alto.

Design is one: Lella and Massimo Vignelli

Si no puedes encontrarlo, diséñalo” es el lema de los Vignellis, cuyo trabajo de renombre abarca “desde la cuchara hasta la ciudad”. La película de Kathy Brew y Roberto Guerra nos lleva al mundo de los Vignellis, dos de los diseñadores mas influyentes de la historia, capturando su inteligencia y creatividad, así como su humanidad, calidez y humor

Megalodemocrat: El arte público de Rafael Lozano-Hemmer

Rafael Lozano-Hemmer es uno de los artistas urbanos contemporáneos más aclamados. En sus instalaciones interactivas, arquitectura, performance, arte electrónico y digital se unen para cuestionar nuestra sociedad aislada y conectada. MEGALODEMOCRAT explora esa búsqueda radicalmente democrática del espacio público ofreciendo un acceso íntimo a sus creaciones de gran escala, en ciudades como Londres, Vancouver, Ciudad Juárez y Nueva York.

Montajista y cineasta canadiense, Benjamin Duffield rodó este documental durante más de 10 años, acompañando y siguiendo a Rafael Lozano-Hemmer en 30 ciudades del mundo.

Bauhaus: De la construcción del futuro

Hace cien años, una utopía artística radical nació en la ciudad de Weimar: Bauhaus. Sus efectos todavía dan forma a nuestro mundo hoy. En el contexto del centenario de la Bauhaus, este documental cruza el origen de la escuela con sus efectos en nuestra realidad contemporánea. En un inicio los arquitectos y artistas de la Bauhaus, incluidos Walter Gropius, Wassily Kandinsky y Paul Klee, se preguntaron: ¿Cómo deberíamos vivir juntos? ¿Qué significa «vivir juntos»?

Operando bajo la asunción de Bauhaus como una utopía social, los directores del documental, Niels Bobrinker y Thomas Tielsch, indagan en su evolución, influencia y capacidad inspiradora.

A Bigger Splash (Remasterizada 2019)

Cuando el hermoso novio de David Hockney, Peter Schlesinger , termina con él su relación amorosa, el artista queda completamente quebrado emocionalmente. Siendo el primer famoso británico en hablar abiertamente de su homosexualidad, lo que convirtió a este documental en un film de culto en los círculos gay del underground de Londres en los años ‘70. Este docudrama presenta una versión semi ficcionada del contexto que dio origen a una de las obras más icónicas del siglo XX: A bigger splash.

Jack Hazan ganó la confianza de David Hockney para entrar a su círculo íntimo de amigos y al proceso de creación de algunas de sus más icónicas obras de la serie de piscinas.

The Proposal

THE PROPOSAL es la historia que sigue el proceso creativo de la artista contemporánea Jill Magid, en la elaboración de una controversial obra para liberar el legado del gran arquitecto mexicano Luis Barragan, privatizado y relegado en Suiza. The Proposal plantea los problemas de innaccesibilidad, el poder y el control en el mundo del Arte.

Jill Magid es una escritora y artista conceptual estadounidense. Su obra se ha exhibido en el MUAC de la Universidad Autónoma de México, San Francisco Art Institute, South London Gallery, Berkeley Art Museum, Tate Modern London, entre otros.

Alberto García-Alix. La Línea de la Sombra

La línea de sombra es el retrato crudo, directo y excitante de uno de los autores más importantes del panorama fotográfico internacional y referente de una generación ícono de la contracultura de España en los años 80. La película es un testimonio sobrecogedor de las luces y sombras que el artista ha tenido que atravesar para encontrar su camino. Narrada desde la intimidad de su estudio, su relato transita entre presente y pasado, entre su vida y su obra.

Nicolás Combarro es cineasta y artista visual. La línea de sombra es su primer largometraje, estrenado en el Festival de San Sebastián y premiado como mejor documental en el Festival de Guadalajara. Ha colaborado con Alberto García-Alix en sus cortometrajes y mediometrajes experimentales. Como artista ha expuesto en museos y galerías de todo el mundo.

War of Art

Mientras el mundo se ve amenazado por una guerra nuclear, un grupo de artistas contemporáneos occidentales son invitados al ojo de la tormenta: Corea del Norte. Este elenco de personajes coloridos invade el país notoriamente clandestino y sombrío en busca de un intercambio cultural pacífico, sin embargo, su proyecto bien puede convertirse en una Guerra de Arte.

El director noruego Tommy Gulliksen se internó en Corea del Norte con 7 artistas contemporáneos y un curador, logrando rodar el documental a pesar del estricto control de los funcionarios del régimen.

The end of fear

The end of fear es un ensayo cinematográfico y filosófico sobre una pintura de Barnett Newman de la década del 60, titulada «Who’s Afraid of Red, Yellow and Blue”, que en 1986 fue atacada por un hombre con un cuchillo cartonero en el Stedelijk Museum de Amsterdam. Un gesto iconoclasta y un asesinato simbólico, causado por el odio al arte moderno y abstracto y, posiblemente, por el odio a la élite.

En The end of fear, su directora Bárbara Visser contrata a una artista contemporánea para reconstruir la obra, pero el proyecto resulta ser más exigente de lo que cualquiera hubiera imaginado.

Citizen Jane: Batalla por la Ciudad

El libro de Jane Jacobs “Vida y Muerte de las grandes ciudades americanas” fue todo un hallazgo para la arquitectura con su investigación de las consecuencias de la reconfiguración de las ciudades por parte de urbanistas y arquitectos modernos. Jacobs fue también una activista involucrada en muchos movimientos de mediados de siglo en Nueva York para detener los planes de Robert Moses, un poderoso constructor con gran influencia política.

Matt Tyrnauer también dirigió el documental Valentino: The Last Emperor (2009), que fue preseleccionado para una nominación al Oscar en 2010. Tyrnauer ha sido editor general y corresponsal especial de Vanity Fair.