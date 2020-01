El listado Disorder definitivo con lo peor del 2019

Tuvimos un año intenso, probablemente el más intenso desde que cualquiera que ha pasado por esta magazine tiene memoria. Y en estos últimos 12 meses pasaron muchas cosas bien lamentables, que también digámoslo, no es como que sean hechos aislados, son sucesos que se repiten año a año, pero que antes seguramente pasaban colados o se tapaban ante una ciudadanía más pasiva y ante unos medios de comunicación, salvo contadas excepciones, pajeros o que nunca estuvimos a la altura.

Tras este mea culpa podemos empezar con el conteo que enumerará lo peor o más mierda de este convulsionado 2019, donde prontamente también te contaremos que fue lo mejor y más esperanzador del año. Pero eso es harina de otro costal, así que por ahora, enfoquémonos en lo malo, para que no nos pase nuevamente. Ojo que el listado no es cronológico.

Los hijos del Presidente lo acompañan a gira asiática y tienen reuniones con empresarios

Pasó en la primera mitad del año y fue impresentable, no solo por lo grave del hecho donde Cristóbal y Sebastián Jr consiguieron en China, reuniones claves con empresarios de la que quizás sea la economía más poderosa del planeta, sino por todo el desenlace posterior digno de un capítulo de Los Simpson.

Era una gira de Estado y hasta ahí todo normal, pero cuando se supo que los hijos de Piñera habían asistido a reuniones con empresarios chinos vinculados al tipo de negocios que ellos realizan, bueno, ardió Troya. Nepotismo por lo bajo, pero para papá no había nada irregular y así se encargó de decirlo apenas bajó del avión asegurando que él había cubierto todos los gastos, tratando de apagar un incendio al que solo tiró bencina, porque la Contraloría no le dio la razón y la Fach desmintió al mismo Presidente diciendo que esos viajes no se cobraban y se pagaban con lucas de todos. Una falta de ética por donde se la mire y que terminó beneficiando a los esforzados Cristóbal y Seba, emprendedores que pavimentaron su camino al éxito a puro ñeque y sin privilegios.

Desastre ecológico en Isla Guarello

Se acababa julio cuando un desastre de proporciones sacudió nuestro mar. La Siderúrgica Huachipato derramaba 40 mil litros de diésel en la terminal de Isla Guarello, a unos 250 kilómetros al noroeste de Puerto Natales. Fue un accidente medioambiental grave y la explicación fue tan grave como ridícula.

«Un funcionario dejó abierta una llave para llenar un estanque de petróleo y rebasó», explicaba en ese entonces el Intendente de Magallanes José Fernández. Y pese a que la Armada de Chile declaró haber contenido la emergencia, desde organizaciones como Greenpeace catalogaron el incidente como grave, asegurando que por lo compleja de la zona, era imposible medir las reales consecuencias e impacto en la flora y fauna marina.

Historia y Educación Física optativos

Nadie lo podía creer realmente cuando el Consejo Nacional de Educación (CNED) aprobó la actualización de un currículum para el 2020, en el que se contempla que las asignaturas de Historia y Educación Física sean ramos electivos para 3° y 4° medio. La reforma no solo generó rechazo a nivel nacional, sino que vino a demostrar el cariz que Marcela Cubillos, la aún Ministra de Educación, quería imprimirle a su cartera y el camino que la educación chilena comenzaría a emprender bajo el segundo mandato de Sebastián Piñera.

Tanto la opinión pública como el Colegio de Profesores se manifestaron contrarios a la decisión y no son pocos los que coinciden en que esta jugada en particular fue el detonante para tener un movimiento secundario potente y firme contra las políticas de Estado que posteriormente se fueron endureciendo sin generar nunca un diálogo. Ya sabemos cómo terminó.

El caso Essal

Otra crisis, esta vez en Osorno cuando la ciudad estuvo más de diez días sin agua por otro error humano. Otra llave abierta y contaminación de petróleo en la planta de Essal, la empresa sanitaria que administra el agua en esa ciudad, lo que detonó en un extenso corte de servicios y en una evidente inoperancia tanto del gobierno como de la empresa encargada.

Miles de personas afectadas se volcaron a las calles y desviaron los ojos del país hacia el sur. Pidieron la cabeza del intendente Harry Jürgensen, algo que nunca sucedió porque como siempre el gobierno le prestó ropa y hasta el día de hoy continúa en su cargo. El caso vino a demostrar las falencias de las concesionarias como pérdidas enormes de agua potable, falta de mantenimientos o procesos al ojo, malos equipamientos, personal poco capacitado y equipamiento del año uno. Eso sumado a un gobierno que solo emite multas de chiste, indignaron no solo a una ciudad, sino a un país completo.

Luis Castillo y la vida social en los consultorios

¿Han tenido que ir a atenderse a un consultorio? En general esta es la dinámica: levantarte enfermantemente temprano (5.30 am en mi caso), si es invierno salir tiritando de frío, llegar al consultorio y empezar a hacer fila para obtener un número de atención, que den como las 8 am para ver si empiezan a llamar. Es una mierda, una locura por donde se lo mire y te prometo que en general no quieres hablar con nadie. Así es la salud pública en Chile y a ella acuden las personas más pobres de este país, que no madrugan y se suben al auto o a un uber para ir al consultorio, sino que se suben a un Transantiago hacinado y maloliente para intentar llegar a tiempo. Indignante.

Pero más indignante resultaron las palabras del ex Subsecretario de Redes Asistenciales Luis Castillo, quien en julio se despachó una famosa frase aludiendo a que los pacientes «siempre quieren ir temprano a un consultorio, algunos de ellos, no solamente van a ver al médico, sino que es un elemento social, de reunión social«. Un uno, reprobado. Pidió disculpas, dijo que no era lo que realmente quería decir (¿les suena conocido?), pero no fue suficiente, ya estábamos con la mierda hasta la guata y la desafortunada frase le costó el cargo a un personajillo que ya registraba la no menor polémica de estar involucrado en el magnicidio del ex Presidente Eduardo Frei Montalva.

«Isapres no pueden darse el lujo de recibir personas que vienen enfermas»

Fue el año de las frases imbéciles. La de arriba la lanzó nada más y nada menos que Rafael Caviedes, el por entonces presidente de la Asociación de Isapres mientras lo entrevistaban en la radio y en pleno debate nacional sobre la reforma del sistema de salud.

Se armó la grande y quedó en evidencia que para las Isapres, ese invento que llegó a quitarle lucas al sistema público y lucra con la salud de miles de chilenos, las personas no le importan nada, somo cifras en una planilla de excel que servimos únicamente para generar utilidades con planes estafadores e injustos. Tuvo que renunciar, obvio.

Nicolás Monckeberg y su jugo espeso por las 40 horas

Pocas veces se vio a alguien dar un jugo tan espeso e histérico. Nicolás Monckeberg, el ex Ministro del Trabajo a quienes muchos comparan con Benjamin Button, usó todas sus herramientas para detener el proyecto de las 40 horas de Vallejos y Cariola. Se paseó por todos los programas posibles y una pizarra bajo el brazo, hizo lobby desatado en el Congreso y presentó un proyecto paralelo de 41 horas (WTF) y para cagarlas un poco más, cada frase que salía de su boca no era tan brillante como el evidente sudor de su frente.

«Chile podría verse impedido de jugar una Copa América porque va a exceder la jornada máxima que aquí se está planteando«, dijo en un comisión en el Congreso y ya nadie dejó de agarrarlo pal hueveo, pero lo peor fue su explicación porque según él «Un proyecto malo produce estos ejemplos absurdos, lo absurdo no lo invento yo, lo inventa el proyecto«. En el cambio de gabinete del estallido social Piñera le pegó la PLR y de ahí no se supo más de él. Por suerte.

Milicos chilenos violan y embarazan mujeres y niñas en misiones de paz en Haití

Uno quisiera nunca escribir una barbaridad como esta, pero sucedió y es parte de una investigación abierta recientemente por el portal académico The Conversation quien acusó que cascos azules de misiones de paz de las Naciones Unidas en Haití abusaron sexualmente de mujeres y niñas a cambio de comida o dinero.

Entre los señalados hay militares chilenos acusados de estos gravísimos hechos donde hay involucradas menores de hasta 11 años que fueron embarazadas o abusadas a cambio de algo de dinero o comida para sobrevivir. Los casos investigados son desgarradores y lo peor es que ante estas acusaciones los países involucrados han decidido repatriar a sus funcionarios desatando una verdadera ola de indignación de la comunidad mundial.

Sigo romántico: Las flores de Larraín

Más frases. Tras los ejemplos anteriores uno se pregunta si son solo desafortunadas por un bajo nivel cognitivo o son derechamente para agarrar pal hueveo a la gente. En este caso en particular, nos inclinamos más por la segunda opción, porque cuando el ex Ministro de Hacienda Felipe Larraín hacía un punto de prensa para analizar el IPC de septiembre y se despachaba su ahora tristemente célebre: “(Hay que) destacar para los románticos que ha caído el precio de las flores, así que los que quieran regalar flores en este mes, han caído un 3,7%”.

A esas alturas ya parecía una competencia de quién decía la frase más descriteriada. Una burla para la gente que veía como se sucedían constantes alzas en los precios de servicios básicos, pero bueno, para este ex Ministro, quien acusó falta de humor ante sus dichos, la burla le costó caro y fue un grano más de arena al caldo de cultivo que explotó el 18 de octubre.

La colusión de los supermercados

Se acababa el verano y tras un fallo unánime, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) condenó a las cadenas de supermercados Cencosud, SMU y Walmart bajo los cargos de coludir el precio del pollo, a pagar una multa superior a los ocho mil millones de pesos. Hay que agregar que ya en 2014 se había detectado la colusión de las 3 grandes empresas avícolas del país quienes se otorgaban cuotas de producción para manipular los precios.

Lo que siguió en esa trama fue el papel que jugaron las grandes cadenas de supermercados, quienes fueron acusadas de coordinarse entre 2008 y 2011 para fijar precios de venta de pollo fresco al público. Salieron emails delatores que evidenciaban la relación entre los ejecutivos de supermercados y productores avícolas en los que pactaban la fijación de precios que atentaban contra la libre competencia. Así y todo, hace poco más de un mes y en medio de un país convulsionado, las tres empresas pidieron la anulación de la multa por no haber pruebas suficientes.

«El que madrugue será ayudado»

Fue la gota que rebasó el vaso. En esta verdadera contienda de frases violentas e indolentes que demostraban una absoluta desconexión entre quienes gobernaban y la gente de la calle, las palabras de Juan Andrés Fontaine, por entonces Ministro de Economía, terminaron por agotar la paciencia.

El metro había subido 30 pesos y la frase sonó a burla para los que estamos inmersos en un sistema que evidencia la precariedad de las vidas de quienes tenemos que tomar ese tipo de decisiones para ahorrar. Levantarse más temprano, llegar más tarde a la casa, menos tiempo para la familia, para uno mismo, duchas cortas para ahorrar agua. Porque si pudieran nos dirían que nunca nos fuéramos de la oficina y así ahorramos transporte y arriendo. Fue el día en que los tiempos mejores se fueron a la misma mierda.

Nido.org

Fue un caso fuerte que reveló una realidad que no conocíamos tanto aunque varias mujeres la venían tratando de visibilizar hace rato: los incels, una comunidad de hombres en Internet que odia todo, pero en especial a las mujeres porque no quieren acostarse con ellos. Nido.org era su lugar de encuentro y el espacio donde ejercían un nivel de violencia macabro y desatado que iba desde robarse fotos de las redes sociales de mujeres, compartirlas, acosarlas y luego extorsionarlas, hasta mucho contenido de alto calibre sobre todas las fobias hétero posibles.

El caso escaló cuando además de todo el contenido violento, donde incluso se encontró pedofilia, los miembros de esta comunidad empezaron a planear secuestros contra mujeres y a jactarse de hostigarlas. Fueron tantas las denuncias que la PDI finalmente tomó cartas en el asunto y todo llevó a un desenlace trágico cuando el administrador del sitio, que era buscado por delitos de ciber acoso, pedofilia, presuntos secuestros y violación a la privacidad, se suicidó tras arrojarse a las líneas del Metro. Un caso siniestro que dejó en evidencia la falta de protección de cualquier ciudadano o cuidadana ante el ciberacoso y una posible conexión con redes internacionales.

El toque de queda

Fue triste porque vimos cómo reflotaba el miedo en millones de compatriotas que vivieron el toque de queda en dictadura. Algunos lo vivimos siendo chicos y no lo entendíamos, pero sí sentíamos el miedo de nuestros padres y madres. Otros nunca lo vivieron y no cachaban tan bien. Lo cierto es que el día en que Sebastián Piñera sacó los militares a la calle y decretó Estado de Emergencia y posterior toque de queda, fue un día negro en nuestra democracia.

Si volver a ver a los militares con su armamento de guerra paseándose por las calles fue aterrador, las imágenes que se empezaron a suceder con los días de golpizas a manifestantes, disparos, tratos vejatorios, abusos y tanto más, fue la primera piedra en la lápida de este gobierno que nunca supo entender a la gente ni propició el diálogo. Punto aparte merece la gente desafiando el toque y demostrándole al gobierno que la lucha por la dignidad ya no la detiene ni el más profundo de los miedos.

Piñera reconoce gobierno encargado de Guaidó

Nuestro Presidente estaba en plena campaña para elevar su imagen internacional. Se sabe que una de las obsesiones de Piñera ha sido desde hace años Bachelet. Probablemente no entiende cómo la ex Presidenta, cuya imagen en Chile estaba casi por los suelos, a nivel internacional podía tener tanto peso y respaldo al punto de ser nombrada como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH.

Así que tramó un plan, una estratagema sólida y de corto plazo. Primero erigirse como un líder a nivel regional y eso lo empezó a conseguir juntándose con sus pares fachos del barrio a ver cómo desestabilizaban Venezuela y le daban una mano a EEUU. Después hacer la ordinariez de reconocer a un presidente que no era presidente y cuyo cargo era más bien honorífico, ficticio, chanta, pero lo reconoció nomás y junto a sus amigos empezaron a armar campañas y organismos nuevos para «ayudar» a Venezuela. Les hicieron un concierto, les llevaron comida que nunca llegó y acusaron a Maduro de quemarla, pero habían sido los mismos partidarios del espinilludo Guaidó y de ahí en más la estrategia se empezó a caer a pedazos, porque el golpe no les funcionó y porque además era mejor ser coherentes y por último no tener relaciones con Maduro, tratarlo de dictador y todo lo que eso conlleva, antes de dar el jugo que dio y lo dejó, después de tanto esfuerzo y capital gastado, en el mismo punto donde empezó.

Isabel Plá

¿Qué hizo la Ministra de la Mujer para estar en esta lista? La respuesta es nada. Pero es que cero, absolutamente nada. Es negligente por omisión y finalmente nadie sabe lo que hace. En un ministerio de tanta relevancia en la actualidad y en un año derechamente femenino, lo que se esperaba de ella era una actitud mucho más proactiva y terminó siendo una especie de estatua humana, que aparecía solo para los fotos, pero nunca hablaba, siempre rehuía a la prensa o cualquier situación pública que la llevara a enfrentarse con las organizaciones femeninas que ya perdieron toda la paciencia con la Ministra.

Nunca levantó una voz fuerte ante los casos de violencia sexual cometidos por las fuerzas de orden durante el estallido social. Su silencio inicial fue tomado como cómplice y tras varios días sacó una declaración tibiecita de condena cuando poco antes había dicho que «“Nosotros, hasta ahora, no hemos recibido denuncias de esa naturaleza y si las hubiera, en el marco de lo que está ocurriendo, corresponde que sean otras organizaciones las que asuman«. Su complicidad es imperdonable y su responsabilidad política es evidente. #RenunciaPlá

La Sequía

No es un fenómeno nuevo, viene aumentando de manera descontrolada desde hace muchos años. La sequía y la expansión de los desiertos derivó en una megasequía, una especie de monstruo que arrasa todo a su paso y ante el cual los gobiernos, enfocados durante años en el crecimiento y en poner la punta del pie en la OCDE, nunca implementaron políticas serias para combatir de manera efectiva un problema que no solo ha generado costos económicos, sino también vidas animales y humanas.

Llueve poco, hace más calor y el agua en nuestro país esta secuestrada por empresarios agrícolas y las mega industrias extractivas. El escenario es ya no solo preocupante, sino crítico y mientras las autoridades no tomen cartas reales en el asunto, es decir, empiecen a dar recomendaciones a los grandes empresarios y no invitaciones a ciudadanos comunes y corrientes a tomar duchas de 3 minutos, la megasequía continuará su marcha incesante hasta convertirlo todo en polvo.

Los muertxs, mutiladxs y heridxs

Son letras que duelen. Es por lejos lo peor de este año. Esperamos justicia para los y las que perdieron su vida, ojos o fueron golpeados, ya sea en enfrentamientos con fuerzas de orden o en extrañas, extrañísimas circunstancias. Paz y justicia para Mateusz Maj, fallecido producto de un balazo accidental de su suegro que intentaba agredir con arma de fuego a manifestantes durante un saqueo; Paula Lorca Zamora (44 años) y Alicia Cofré Peñailillo (42 años), encontradas dentro de un Líder incendiado en San Bernardo; Renzo Barboza (38 años), encontrado dentro de un Líder incendiado en Matucana; Manuel Muga Cardemil (59 años), Andrés Ponce Ponce (38 años), Yoshua Osorio Arias (17 años), Julián Pérez Sánchez (51 años) y Luis Salas Martínez (47 años), encontrados calcinados en la bodega de Kayser en Renca en extrañas circunstancias y con heridas de bala en algunos casos; Romario Veloz Cortés (26 años), muerto por disparos realizados por militares en La Serena; Kevin Gómez Morgado (23 años), muerto por disparos realizados por militares en Coquimbo; José Arancibia Pereira (74 años) y Eduardo Caro del Pino (44 años), encontrados en una tienda Construmart incendiada en La Pintana; Manuel Rebolledo Navarrete (22 años), atropellado en Talcahuano por un camión de infantería de marina; José Miguel Uribe Antipani (25 años), muerto por disparos de Francisco José Fuenzalida Calvo en Curicó y no por una banda rival; Un hombre aún no identificado muerto por electrocutación en un supermercado en la comuna de Franklin; Alex Núñez Sandoval (39 años), muerto a golpes por carabineros en la comuna de Maipú; Mariana Díaz Ricaurte (34 años), muerta por impacto de una bala perdida en su casa en Lo Prado; Joel Triviño (4 años) y Cardenio Prado (37 años), atropellados en San Pedro de la Paz por un conductor en aparente estado de ebriedad mientras caceroleaban; Agustín Coro Conde (52 años), muerto por disparos de un comerciante en Puente Alto sin haber estado involucrado en ningún conflicto; Maicol Yagual Franco (22 años), calcinado en un supermercado Alvi de Maipú; Héctor Martínez (57 años), muerto por ataque con cuchillo por grupo de saqueadores al tratar de defender su local; Robinson Gómez Pedreros (27 años), atropellado por un camión al momento en que un grupo de personas realizaban una barricada; Una persona sin identificar, encontrada dentro de un Líder incendiado en Arica; Abel Acuña (27 años), fallecido por paro cardiorrespiratorio mientras estaba en una manifestación en Plaza de la Dignidad, carabineros dificultó el trabajo de los equipos de primeros auxilios, haciendo uso de perdigones, carros lanza-aguas y gases lacrimógenos; Mauricio Fredes (33 años), muerto por asfixia por sumersión al caer dentro de un foso con cables electrificados y agua mientras escapaba de un carro lanzaaguas de carabineros durante una manifestación masiva en Plaza de la Dignidad.

27 muertos oficiales, más de 3.400 heridos y sobre 8 mil detenidos. Cifras nefastas y que no olvidaremos, así como tampoco a Gustavo Gatica, Fabiola Campillay, Geraldine Alvarado y Matías Orellana.

Sebastián Piñera

Los tiempos mejores resultaron peores. Piñera Echeñique lo ha hecho todo mal y su conducción ha llevado al país al despeñadero. No sabe empatizar ni leer el ambiente, no dialoga, criminaliza, se apropia de lo que no le corresponde, distorsiona versiones, se victimiza, miente, se va a comer pizzas, se toma vacaciones cuando al menos se requiere que esté sentado haciendo nada, pero que muestre su pequeño y arrugado cuerpo, se rodea de malos consejeros y a los que debería escuchar no los pesca, se siente parte de la solución y no del problema, dice que escucha, pero solo tiene puré en las orejas. Su aprobación está en el suelo y cada vez se lo ve más arrinconado. Ha perdido el respaldo de parte importante de su sector y se ve aislado, cansado, como un hombre en las últimas. Ni siquiera los otros Presidentes del barrio le prestaron ropa. El país te quedó más grande que las chaquetas que usai y pasarás a la historia como uno de los peores Presidentes del país , al nivel de Pinochet.