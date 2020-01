Black Flag confirma su primer concierto en Chile

View this post on Instagram

Black Flag Latin America Tour 2020 March 4: Bogota, Colombia / Ace of Spades club March 6: Santiago, Chile / Teatro Mundo Magico March 7: Buenos Aires, Argentina / El Teatrito March 8: Sao Paulo, Brazil / Carioca Club March 11: Montevideo, Uruguay / Montevideo Music Box March 15: Mexico City, Mexico / Hell & Heaven Fest More Dates and info: blackflagband.com/tour #BlackFlag #GregGinn #MikeVallely