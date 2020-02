Pennywise, Eterna Inocencia y Bbs Paranoicos se suman a show de The Offspring

¡Ya está confirmado! La esperada vuelta de The Offspring a los escenarios chilenos contará además con la participación de los californianos Pennywise, los argentinos Eterna Inocencia y los nacionales Bbs Paranoicos. La jornada, que se llevará a cabo el próximo 14 de marzo en el Velódromo del Estadio Nacional, promete un show cargado con los mejores éxitos e himnos del punk rock mundial y nacional, no dejando inadvertido a ningún seguidor de la música. Pennywise, la banda californiana formada en en 1988 y creadora de hits como “Every Singles Days”, “Same Old Story” y “F**ck Authority”, llegará a nuestro país con sus más de 30 años de carrera artística y con su último álbum “Never Gonna Die”, listo para ser presentado.

Por su parte, Eterna Inocencia y Bbs Paranoicos, volverán a pisar escenarios para ser la cuota de punk hardcore de la jornada, encargándose de representar al sur de América y defender sus títulos como las bandas locales más influyentes de punk. Los tickets adquiridos para el 26 de octubre del 2019 seguirán siendo válidos para la nueva fecha. Las personas que no puedan asistir, deberán ponerse en contacto directo con Ticketek, quienes los guiarán en el proceso de devolución.