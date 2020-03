Ganadores concurso The Offspring en Chile

Después de recibir casi 40 comentarios de los más fans de The Offspring vamos a anunciar a los ganadores quienes podrán asistir al concierto de The Offspring, Pennywise, Eterna Inocencia y Bbs Paranoicos en el Movistar Arena.

Y los 10 ganadores son:

1.- Catherine Granic

«escuchando este tema, pensando en los dramas amistosos de la adolescencia https://www.youtube.com/watch?v=RcExJ39RFeQ grande the offspring»

2.- Rick Hunter

«Recuerdo perfecto llegar del colegio, sacarme los zapatos, tirar la mochila a la CTM y ponerse ver MTV y escuchar Pretty Fly ¡TODOS LOS DÍAS! QUIERO ENTRADA SEÑOR DISORDER»

3.- Dani Silva Lobos

«Jugar Tony Hawk’s pro skater 4 con Steve Caballero mientras comía pan con palta en verano, era mega feliz cuando sonaba blackball, hacía que Caballero anduviera por la ciudad en manual. Corta»

4.- Carlos Marcelo Ojeda Harvez

«Mirando los 10 más pedidos de MTV en el ’99 después de clases.»

5.- Luis Martinez Torres

«Pichilemu, primos, carrete y the offspring de soundtrack de esas bacanales, inolvidable!!!!»

6.- Nicolás Godas

«Haciendo el ridiculo con mi perro gouch bailando frente a todo el colegio creo que americana y todos nos pifiaban por pencas.»

7.- Francisco Valdes Krell

«Por lejos el disco Smash!!!! un clásico!!!»

8.- Fabian Aaron Loyola Jara

«Escuchando el Conspiracy of One y jugando el Tony Hawks 2 en el play. Que recuerdos, además de espersr sus videos en el MTV»

9.- Rodrigo Alejandro Tapia Lizama

«Tratar de aprenderme las letras y tocar sus canciones en una guitarra de palo horrible que me prestaban para practicar ( que al final me sirvió para aprender a tocar bajo) fueron mi puerta de entrada a todo el inmenso mundo del punk rock y agarrar sus canciones para piratearlas a un cassette desde la radio era el manso desafío , Mota mi canción favorita es la que más me transporta a esa época de pendejo»

10.- Claudia Jofré

«yo era toda un punky rural, en el campo en curicó y el primer pololo me regaló un cassette con una mezcla que hoy me daría urticaria, pero enamorá una no cacha…. de ahí salió esta bandita!! lo único que rescaté de ese compilado!! <3»

Deben contactarnos por interno para hacer entrega del premio

¡Qué lo disfruten!