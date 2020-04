La lista definitiva de canciones sobre el fin de los tiempos PARTE I

Vivimos tiempos difíciles. No estamos descubriendo ningún secreto de fátima con esto, pero creemos que si todxs ponemos un poco de nuestra parte y dejamos el helicóptero estacionado nomás, si salimos para lo que es estrictamente necesario (a no ser que ese necesario sea tu supervivencia económica, porque sabemos que las medidas de este gobierno son un desastre) y empezamos a respetar a quien comparte el mundo contigo, quizás podamos hacerle frente a lo que se viene. Algo sin duda oscuro.

Por eso hemos querido hacer la lista con las mejores canciones sobre muerte, pandemia y fin del mundo. Para que la disfrutes a concho en tu encierro ¿Agregarías alguna? Comenta

The End Of The World – The Cure

Amor y desamor en tiempos del fin del mundo. Como siempre Robert Smith se pone emo y ni cuando el mundo se está yendo a la misma mierda es capaz de expresar bien sus sentimientos y se nos pone ambiguo. «No eres tú, soy yo, no sirvo para el amor», un clásico facilista de The Cure antes que todo explote.

Apocalypse Please – Muse

De cuando Muse era bacán y todos pensábamos que Matthew James Bellamy era el mejor cantante de la historia. Parte de un disco bacán llamado Absolution, la canción va sobre un mundo que empieza a desintegrarse y la posibilidad de construir algo mejor sobre esas cenizas, todo con letras dignas de un fanático religioso. «And it’s time we saw a miracle, come on, it’s time for something biblical«, reza Bellamy motivándonos a dar el salto hacia un mejor futuro. Hermosa.

(You Gotta) Fight For Your Right (To Party) – Beastie Boys

Fue la canción que abrió las puertas de los Beastie Boys al mundo y trataba sobre rebelarse contra el orden establecido. En ese entonces era contra el modelo parental, pero con los años se convirtió en un himno de la lucha contra las imposiciones, algo sumamente relevante en tiempos de Coronavirus. Ojo que también puede servir como himno para los cuicos que quieren seguir la fiesta.

Everybody Wants To Rule The World – Tears For Fears

Una canción sobre codicia, corrupción y poder, todo en código bailable. El tema es maestro porque no solo nos habla de que todos quieren dominar el mundo, sino que tú también puedes hacerlo e idealmente podrías hacerlo de manera benigna y no ser como el resto de los cochinos seres humanos que nos han llevado a un sociedad que se autoconsume. Uno de los mejores temas de los ochentas que no podía faltar en esta lista.

The End – The Doors

No se nos podía quedar fuera. Es una canción derechamente épica y que fue parte de la banda sonora de la igualmente épica «Apocalypse Now«. El tema es un viaje psicodélico y espiritual hacia el fin de la raza humana para unos o la muerte y resurrección de nuestras estructuras sociales para otros, todo envuelto en una atmósfera casi fúnebre y lúgubre de 11 minutos. The end es nuestra sociedad y cultura paradas en el borde de un precipicio entendiendo que no hay vuelta atrás y todo lo que queda es la caída y la aceptación de la incertidumbre.

The Day The World Went Away -NIN

Mucho se ha especulado sobre esta canción de NIN, pero principalmente el rumor que más quedó es que el tema hablaba sobre la muerte de la abuela de Trent. Igualmente la canción te traspasa a una sensación de fin del tiempo y análisis de la cáscara vacía que resultó ser todo. El mundo es una ilusión que se desvanece poco a poco y se nos revela como lo que realmente es en el momento más real: la muerte.

Isolation – Joy Division

Un tema muy pertinente para los días que vivimos en la actualidad. Isolation va sobre eso, el aislamiento. Es cierto que en el caso de Ian Curtis la letra iba claramente sobre un auto aislamiento social por la incapacidad de encajar en el constructo del que todos somos parte. Aún así entra en nuestra lista porque actualmente todos estamos aislados y Isolation tiene ese hermoso efecto musical de sacarnos un poco de esta triste realidad y sumergirnos en la extraña mística de Joy Division.

U Can´t Touch This – MC Hammer

Ciertamente no hay mucho análisis que esta canción resista. Está en esta lista porque derechamente vivimos en tiempos en que no se puede tocar nada. El tema fue un hitazo de comienzos de los noventas y no hubo nadie que no la bailara ni pensara en ponerse unos pantalones como MC Hammer y eso es todo porque ya es Hammer Time.

We Might Be Dead By Tomorrow – Soko

Ok. Si se acaba el mundo bajémosle la persiana, pero no dejemos pendientes. Soko pareciera decirnos que no podemos realmente vivir si es que no amamos a otrxs y a nosotrxs mismos, que aprovechemos el tiempo, porque pronto se agotará. Un tema hermoso como pocos.

Fever – Peggy Lee

Una de las mejores canciones de esta lista. Peggy Lee fue una diva y estrella del siglo pasado que cantaba sobre esta «fiebre» que le venía a los amantes condenados, como Romeo y Julieta o Pocahontas y John Smith. Un tema delicioso, polémico para la época (considerando además que lo cantaba una mujer) y con arreglos muy sencillos (bajo, batería y chasquido de dedos) que dibujaban perfecto esta fiebre tan distinta a la que nos aqueja hoy.