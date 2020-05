La lista definitiva de canciones sobre el fin de los tiempos parte II

Y bueno, la cosa no parece mejorar, entre que llegamos a la meseta, hay nueva normalidad y un plan vuelta segura, los casos de coronavirus solo aumentan. Vivimos tiempos difíciles y el mundo parece ir derecho al precipicio (excepto Nueva Zelanda), sin escalas. Un descenso veloz hacia el apocalipsis que ha significado esta pandemia, pero no perdamos esperanza, porque de esta salimos todxs. Y al final, si nos vamos, que sea peleando y con la el mejor soundtrack del fin de los tiempos.

Por eso hemos querido hacer la segunda parte de esta lista (puedes revisar la primera parte aquí) con las mejores canciones sobre muerte, pandemia y fin del mundo. Para que la disfrutes a concho en tu encierro ¿Agregarías alguna? Comenta

It’s The End Of The World As We Know It (And I Feel Fine) – REM

Es sin duda el hit de cada posible apocalipsis. Michael Stipe escribió esta canción, según él mismo confesó en alguna entrevista, basándose en sueños donde veía destrucción y además asistía a una fiesta donde todos los invitados tenían iniciales L.B. menos él. Así, súper loco. «Es el fin del mundo como lo conocemos y me siento bien», expresa REM en esta canción que además muestra el desinterés absoluto de una sociedad que mira cada catástrofe con cara «¿El fin del mundo otra vez? avísenme cuando pase».

I Will Survive – Gloria Gaynor

Ponla fuerte y dile al coronavirus «Nos hay hecho mierda, pero continuamos con nuestras vidas desde el encierro«. I will survive es un grito de supervivencia a pesar de tenerlo todo en contra. La canción de Gloria Gaynor es ya un himno del empoderamiento femenino, pero ha trascendido para estar en el soundtrack de todxs quienes atraviesan situaciones difíciles en la vida. Como dato curioso, la canción fue adoptada por la selección francesa de fútbol para afrontar la Copa del Mundo de 1998… y ganaron.

Toxic – Britney Spears

Una de las canciones emblema de Britney y que ha rejuvenecido en esta cuarentena. En EEUU las fiestas por Zoom son populares, grandes grupos de participantes vía videoconferencia bailan al ritmo de lo que selecciona uno de ellos que funciona como dejota. En ese contexto Toxic, un título muy ad-hoc para la situación que atravesamos, ha tomado relevancia y reflotado como un himno de la pandemia. La canción fue polémica cuando salió, básicamente porque días antes de su lanzamiento, Janet Jackson se sacó un pesho en el intermedio del Superbowl y los gringos se alarmaron y se pusieron canutos. Como consecuencia de esto MTV decidió emitir los videos de canciones subidas de tono al horario nocturno. Un video tildado hasta de porno en el 2003 y de «la raja» en el 2020.

No Me Importa Morir – El Otro Yo

El coro viene perfecto para gritarle al coronavirus desde el rincón más nihilista de nuestro corazón. «No me importa morir» es la tema más famoso de El Otro Yo, la banda argentina de emo-punk alternativo y que todos gritamos en algún momento, aunque claro después entendimos un poco el contenido «creepy» de su letra y de lo mal que estaba pensar siquiera en someter así a alguien. Por lo mismo quizás no fue taaaanta sorpresa cuando el año pasado supimos que Cristián Aldana, el vocalista de la banda, fue condenado a 22 años de prisión por abuso sexual de menores.

The Apocalypse Song – St. Vincent

A nuestro juicio una de las mejores canciones de esta lista y también una de las menos conocidas. La canción del apocalipsis está en este ránking porque toca dos temas especialmente relevantes de nuestro tiempo: el fin de todo desde una mirada bien poética y el feminismo, que en estas letras se expresa como una respuesta sarcástica a los dogmas religiosos que han sometido a las mujeres por siglos

Keep The Streets Empty For Me – Fever Ray

Ya pues. Lo han dicho en todos los tonos posibles, así que ahora Fever Ray se los canta: mantengan las calles vacías. Karin Dreijer Andersson es el nombre real de esta sueca cuyo impecable y particular estilo vocal quizás asocies a The Knife, la banda que tiene con su hermano. En este deleite de canción nos escapamos de nuestro cuerpo para convertirnos en un ciervo que deambula por las calles de una ciudad en pleno invierno, así lo confesó la artista en una entrevista. Un fenómeno que en tiempos de coronavirus hemos visto replicarse en calles de distintos países y con diversa fauna. Sublime.

The End Of The World – Sharon Van Etten

La canción es un cover de Skeeter Davis, una legendaria cantante estadounidense de folk (la primera mujer en alcanzar el estrellato en este género) que junto a Betty Jack Davis formaron The Davis Sister y marcaron época en los años 50. Sharon Van Etten la interpreta de una manera desgarradora y nos hace preguntar cómo es que el mundo sigue adelante si hay tanta muerte, tanta destrucción, tanta enfermedad y tanto corazón roto. Una canción dolorosa, pero que devela el nuevo camino que emerge tras la tragedia.

Somebody Get Me A Doctor – Van Halen

Se necesitan médicos rápidamente, hay una emergencia ¡Doctor David Lee Roth, se le necesita en urgencias! ¡Para rockear! Esta canción pertenece a la época dorada del Hard Rock donde Van Halen marcó época. La dupla de DLR y Eddie Van Halen nos operó a todos hit tras hit. Somebody Get Me A Doctor es un tema sobre el abuso de carrete y drogas a la velocidad de los riffs de VH.

Survivor – Destiny’s Child

Una de las encrucijadas a la que nos llevan situaciones límites como la pandemia del Covid 19 es que nos vemos obligados a ver de qué estamos hechos. Tanto a nivel de gobiernos como personal ¿Sucumbiremos o seremos sobrevivientes? La canción, cuyo título está inspirado en un antiguo reality de MTV del mismo nombre, nos recuerda que todxs debemos afrontar algo decisivo que nos convertirá en sobrevivientes en algún momento de nuestras vidas.

Fuck Armageddon… This Is Hell – Bad Religion

Este es un clásico especialmente pertinente para esta pandemia. «Fuck Armageddon, This Is Hell» de Bad Religion, nos recuerda lo que nunca debemos olvidar: hace ya mucho tiempo que vivimos en el fin del mundo. Guerras, bombas, codicia, opresión y tantos otros psicópatas elementos que hacen de esa mezcla el mundo en que vivimos. «How could hell be any worse? life alone is such a curse!» grita la letra que nos empuja a darle una vuelta al mundo, sobrevivir y mejorarlo todo. Lo que nos recuerda que si es que pasa el coronavirus, se viene el 2° tiempo para que al fin la dignidad se haga costumbre.

Bored – Deftones

Un himno para la clase media y alta que romantiza el encierro y que se aburre. Pero es verdad, todxs nos estamos lateando un poquito de estar encerrados y solo mirar por la ventana. «Bored» es una de las canciones insignia de la banda favorita de esta magazine y trata sobre lo difícil que es hacerle frente al mundo real y lo aburrido que se vuelve todo hasta que empiezas a refugiarte, como consecuencia lógica, en el alcohol o las drogas para tolerarlo. Dato aparte es lo crucial que fue este tema para Deftones, ya que el mismo Chino reconoció que al momento de grabar esta canción, el coro simplemente no le salía como esperaba, no lo sentía y esa misma sensación le engendró incluso la idea de abandonar el proyecto para siempre, situación que fue manejada de manera excelente por el productor Terry Date y hasta hoy la banda sigue haciendo música.

Highway To Hell – AC/DC

Y es que da la sensación de que estamos en una carretera absolutamente despejada directo al infierno. Y sin frenos!!! Una de las canciones más conocidas de AC/DC fue escrita mientras viajaban en bus por la carretera. La banda realizaba un tour por EEUU a finales de los 70’s y en varios estados fueron cancelaron debido a la presión ejercida por los grupos conservadores, quienes los tildaban de satánicos. Otra explicación dice que «Highway to Hell» es el nombre con que los australianos denominan a la Canning Highway, una de las autopistas más peligrosas para conducir por aquellos años.

Así Es Cómo Termina – Ases Falsos

Según el pop nostradámico de Cristóbal Briceño (término que él mismo acuñó), la canción hace referencia a cómo terminará el mundo. El punto cúlmine de este reseteo, como ya se vivió durante la era del hielo, será el fuego (te pillamos George RR Martin), como lo vivió el pueblo de Santa Olga durante el infernal incendio que lo consumió. Un hecho que dio forma a esta canción y que curiosamente abre Mala Fama, su cuarto disco.

Color Esperanza – Diego Torres

No queremos despedirnos apesumbrados y abatidos. Sabemos que la crisis ha sido feroz y devastadora para el alma, pero siempre hay una chispa que debemos mantener encendida. Color Esperanza es el himno latinoamericano de Diego Torres que canta e invita a sobreponerse a la adversidad. Muchos partidos políticos han tratado de apropiársela como slogan de campaña, pero como dijo su autor (que no es Diego Torres), «Color Esperanza» pertenece a la gente, no a los políticos.