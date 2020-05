La lista definitiva de canciones sobre el fin de los tiempos parte III (y final)

Vivimos tiempos difíciles. No estamos descubriendo ningún secreto de fátima con esto, pero creemos que si todxs ponemos un poco de nuestra parte y dejamos el helicóptero estacionado nomás, si salimos para lo que es estrictamente necesario (a no ser que ese necesario sea tu supervivencia económica, porque sabemos que las medidas de este gobierno son un desastre) y empezamos a respetar a quien comparte el mundo contigo, entonces quizás podamos hacerle frente a lo que se viene. Algo sin duda oscuro.

Por eso hemos querido hacer la lista con las mejores canciones sobre muerte, pandemia y fin del mundo. Para que la disfrutes a concho en tu encierro ¿Agregarías alguna? Comenta

Sálvame La Vida – Lucybell

A comienzos de siglo Lucybell la llevaba y el tono de voz de Claudio Valenzuela era lo más sexy que podía existir. Eso hasta que los imbéciles que tocaban guitarra en universidades y colegios empezaron a imitarlo y rápidamente la banda fue solo asociada con chantas califas que falseaban el tono. Lamentable, pero de esa hermosa época rescatamos «Sálvame la Vida«, porque es lo que estamos esperando todxs. Que aparezca una cura, una vacuna, un tratamiento, algo por favooor.

El Último Adiós – Paulina Rubio

¿Será este el último adiós? La amenaza del coronavirus puede significar eso, al menos un adiós al estilo de vida que conocíamos y si eso sucede la canción de Paulina Rubio viene como anillo al dedo. Cántala fuerte ahora que las calles son más grandes porque al igual que Paulina, somos de toda ley.

Huele A Peligro – Myriam Hrnández

Y sí, viendo los informes diarios de este gobierno y las medidas que se han aplicado, la verdad es que huele a peligro, como dijo la gran poetisa Myriam Hernández. Una canción que emerge de las entrañas y nos advierte de lo riesgoso del solo hecho de acercarse. Respeten la cuarentena, impuesta o no, porque un solo paso en falso y ya nada detendrá al coronavirus.

Hope There’s Someone – Antonhy And The Johnsons

Una canción hermosa y que puede interpretarse de muchas formas. Desde el hecho de cuestionarse si existe algo más allá después de la muerte, de si hay un Dios o algo más a lo que aferrarse o si habrá alguien que nos acompañe en todo el camino que es la vida y que desemboca inevitablemente en el momento de nuestra extinción. El coronavirus ha significado en el mundo que mucha gente esté terminando sus días en la más absoluta soledad y aferrándose a que ese último momento pueda ser compartido con algo o con alguien. Una canción más que pertinente para esta lista.

Fucked Up – Death Tour ft. Nascar Aloe

Una verdadera canción del fin del mundo. La desesperanza total y la entrega hacia la inexorable caída en código casi de exorcismo. «Fucked Up» es la canción más maravillosa, filosa, desesperanzadora y rabiosa que podrás encontrar en esta lista y en el fin de los tiempos. Sobre cómo el mundo se está yendo derechamente al basurero, pero al mismo tiempo sobre cómo necesitamos abrir los ojos y hacerle frente al verdadero mal.

Apocalypse – Cigarettes After Sex

En algún momento de la vida escuchamos esa frase que de alguna manera hace sentido «El amor es la fuerza más poderosa que existe» y puede que sea cierto o que pegue en el palo. Hasta Nolan intentó racionalizarlo en «Interstellar» al interpretarlo como una fuerza que engloba y rige a todas las demás, que trasciende las dimensiones del tiempo y el espacio. El apocalipsis significa revelación y en el caso de esta canción es sobre la revelación de la fuerza primordial más pura: el verdadero amor, ese que te mandó KO al suelo y que aún con el paso de los años y la lejanía y todos los peros y contra, aún permanece rondándote.

In The End – Linkin Park

«Lo intenté tanto/Y llegué tan lejos/pero al final/ni siquiera importa«, dice Chester Bennington en In The End. Es probablemente otra de las pistas que iba arrojando en el camino de su depresión antes de morir. Una canción potente que tiene muchas interpretaciones, pero quizás la más certera es que arroja una crítica a la sobre-necesidad de hacer «algo» con nuestro tiempo mientras vivimos, como si fuera una obligación y bajo esa premisa nos convertimos en otro engranaje de la maquinaria, bajo la mentira de vivir libres. Chester probablemente siempre tuvo la película clara y al final tomó la decisión de hacer con su vida lo que creía mejor para él: música.

Take My Breath Away – Berlin

La sensación es que el coronavirus nos está dejando sin aliento. Ya sea porque literalmente es un virus que daña los pulmones tan brutalmente al punto de dejarte en poco tiempo sin poder respirar autónomamente o por el hecho de que la batalla contra él es una carrera larga que ya nos tiene jadeando y sin saber aún si podremos vencerlo. La canción de Berlin es un hitazo sensual y romántico que como todxs bien sabemos, formó parte del soundtrack de Top Gun, la película protagonizada por Tom Cruise.

Everyday Is Like Sunday – Morrissey

¿Es así o no? en cuarentena hemos empezado a perder la noción del tiempo al punto de no saber qué hora es ni tampoco el día. Ya dejamos de usar zapatos o de vestirnos y nuestro outfit es un pijama grisaceo y unas pantuflas hediondas. Cada día es como el domingo en este eterno día de la marmota en que se han convertido nuestras vidas. Una canción, no, un himno sobre el aburrimiento y la insatisfacción de la humanidad.

The Times They Are A-Changin’ – Bob Dylan

Bienvenidos a la «nueva normalidad«. Bob Dylan nos canta este clásico del año 1 y que cada vez que hay un hito relevante para la humanidad aplica perfecto. Una canción icónica y quizás de las mejores que podrás escuchar en tu vida, nos invita no solo a entender que los tiempos cambian, sino a aceptar ese hecho y entenderlo como parte de la cadena evolutiva. Adaptarse y sobrevivir o aferrarse y desaparecer.

Otro Día Más Sin Verte – Jon Secada

Un verdadero clásico de los 90’s. Imposible olvidarse del recorrido del trencito musical en el «Buenos días a todes» cuando arribaba a la estación Jon Secada y sonaba «Otro día más sin verte«. Un tema desgarrador que expone nuestra vulnerabilidad ante la imposibilidad de estar con quién o quiénes amamos y que deja de lado cualquier orgullo. Tachen otro día más en el calendario porque ya son muchos días sin vernos.

Pure Massacre – Silverchair

Muchas teorías conspirativas circulan alrededor de esta pandemia, pero el común denominador en todas es que muere gente inocente ¿Un accidente genético, la naturaleza actuando o un plan cuidadosamente diseñado? Pure Massacre de Silverchair es una canción durísima escrita por pendejos de 15 años, sobre cómo pagan justos por pecadores en estas situaciones, ya sean guerras o pandemias, la muerte no discrimina cuando se trata de la codicia y las ansias de poder. Un dolor invisible a los ojos de quienes ejecutan estos planes y aprietan el botón.

Heal The World – Michael Jackson

Cerremos con esperanza, apelemos a ese gramo de amor que mantenemos en nuestro interior y que puede mejorarlo todo. Heal the world fue escrita por MJ y fue uno de los primeros temas que apelaba a la conciencia medioambiental, pero trasciende eso y nos invita a sanar un mundo tan golpeado por nuestra indolencia a través de esa chispa que brilla tenue en cada unx de nosotrxs.