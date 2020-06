“Grabamos algunas versiones de Suicidal en español”

Todo empezó en febrero de 2016. Suicidal buscaba el reemplazante de Michel Morgan que abandonaba el grupo. El mismo puesto que años antes ocupó el bajista Robert Trujillo para luego incorporarse a Metallica. De hecho, tal como narra el propio Ra Díaz, el empujón final para que el chileno se sumara a Suicidal Tendencies lo dio el mismísimo Trujillo: “Estoy aquí gracias a Robert. Él les dijo ‘están puro perdiendo el tiempo, si saben que al que tienen que llamar es al Ra», recuerda.

Si este fuera un año normal, Suicidal Tendencies estararía de gira junto a Bad Religion en Europa. Pero este 2020 está muy lejos de ser un año común. Por lo mismo, en vez de estar sobre un escenario, Roberto Díaz, músico oriundo de Viña del Mar, ha estado colaborando con músicos de Megadeth, Anthrax, Living Colour, incluso, el fin de semana pasado estuvo tocando “desde su pieza” en un festival online organizado por la revista Metal Injection.

¿Dónde estarías hoy si fuera un año sin Covid-19?

Por estos días, de hecho, con Mike habríamos estado en Chile tocando como Cyco Miko, haciendo tres shows sorpresa. Luego de eso hubiésemos partido a España y Portugal para hacer unos shows junto a Bad Religion, para después seguir girando todo el verano de Europa.

¿Has estado tocando online con otros músicos?

Por mi parte, estoy ocupando este tiempo para hacer videos y cosas así con gente de otras bandas como Anthrax, Testament, Living Colour, Suicide Silence, y muchos más. Incluso hicimos unos videos con Monster Energy y otros artistas para el Instagram global de la marca. Ya salió el que hicimos con Charlie Benante, baterista de Anthrax. Monster nos apoya mucho como Suicidal Tendencies en todo lo que hacemos. Como digo, estamos entreteniéndonos nosotros mientras entretenemos a otros también. Está bueno hacer estas cosas que de pronto logran alegrarle el día a muchos, o al menos para descansar la mente o distraerse un poco de todo lo que estamos viviendo.

Todo muy online por estos días…

Tal cual. De hecho, he estado trabajando con músicos de otras bandas como Dirk Verbeuren, baterista de Megadeth, grabando algunas cosas para un videojuego. También hice unas charlas y contenidos online para la escuela de Alice Cooper que funciona como fundación.

¿Qué proyectos se vienen con Suicidal Tendencies?

Estamos terminando lo que será un EP con algunos temas y versiones de otros temas también. Lo grabamos con invitados haciendo versiones y otros experimentos. Incluirá además canciones de Suicidal que yo he re-hecho en versión instrumental con bajo soleando la melodía, similar a como hicimos antes el “Get Your Bass On!”

¿Tienen pensado lanzar algún tema o disco?

Íbamos a lanzar un video y unas cosas ahora pero con todo lo del Covid-19 se tuvo que posponer todo. Por ahora estamos ocupando el tiempo “extra” para finalizar el EP y otras cosas relacionadas. Con Mike grabamos unas versiones en español de algunos temas, pero aún no hemos decidido exactamente qué haremos con eso. En un tema, incluso, invitamos a músicos de una banda latinoamericana muy conocida que nos gusta mucho y somos amigos.

¿Se te ha hecho difícil estar lejos de la familia y solo poder contactarse por pantallas?

Toda mi familia está en Chile. Acá estoy solo, pero tengo suerte de que hay gente y amigos que considero familia. Pero claro, la parte más difícil de todo esto ha sido estar lejos de la verdadera familia. No poder estar presente cuando sientes que más te necesitan. Mi abuela, por ejemplo, falleció hace un mes, y no poder viajar y estar con ellos es algo súper frustrante. A eso le sumas el hecho de que ni funeral pudieron hacerle por todo lo que está pasando y se te hace todo aún más injusto.

Finalmente, ¿cómo crees que volverá a ser el mundo de la música una vez que todo esto termine?

La verdad es difícil saber cómo va a ser todo cuando esto acabe, o cuándo va a acabar. Yo creo que el enfoque tiene que ser por ahora no sólo «volver a la normalidad», sino que esperar que volvamos a algo mejor de lo que era antes. Que este tiempo haya servido para conocernos mejor a nosotros mismos, como humanos, ver que otros necesitan ayuda, a decirnos las cosas que son importantes. Simplemente sentarse y pensar qué puedo hacer hoy para sacarle una sonrisa a alguien. Cosas así. Yo creo que eso es lo que le diría a la gente, aprovechemos este momento para mirarnos a nosotros mismos y ver lo que está bien, lo que está mal, y trabajar en eso. El no poder estar cerca no quiere decir que no podamos estar unidos. Todo lo contrario.