Niños del Cerro realizará lanzamiento virtual de su último EP

Resignificar los encuentros con la música y revalorizar el trabajo de los y las artistas han sido algunas de las principales dificultades con las que se topa la industria en tiempos de pandemia. Los chilenos de Niños del Cerro depositaron toda su creatividad para no dejar pasar la oportunidad de reunirse, aunque sea virtualmente, con sus fieles seguidores de países como Chile, Argentina, Perú, México y España.

Durante marzo de este año liberaron «Cuauhtémoc«, un excelente cortaduración que este fin de semana se transforma en la excusa perfecta volver a encantarse con los ritmos de NDC y el entusiasmo de su fanaticada.

Este 27 de junio, desde las 21:00 horas a través del canal de Youtube de Quemasucabeza, el universo de Niños del Cerro se despliega en el Lanzamiento Virtual de «Cuauhtémoc»; una noche de covers a cargo de artistas como Diego Lorenzini, Medio Hermano, Dolorio y Los Tunantes, Maifersoni y más; una clínica de batería junto a Pepe Mazurett, un tutorial de piano junto a Diego «Valet» Antimán, todos los pormenores gráficos y artísticos del corto junto a Maya Bayer y Sobrenombre, un tutorial de guitarra a cargo de Simón Campusano, karaokes, charlas sobre producción y sobre pedales.

“Va a estar bacán, es un buen panorama. Nos hubiese gustado hacer un lanzamiento normal, pero abre la posibilidad a otro tipo de interacción y eso me parece interesante: que la gente comente en tiempo real es difícil para un músico, no es algo a lo que estemos acostumbrados porque no es técnicamente viable escuchar comentarios mientras tocas”, dice Pepe Mazurett sobre el lanzamiento.

Un evento que, además de regalar buenas horas de canciones, información y conocimientos didácticos, también permitirá el aporte monetario voluntario para la banda, quienes desde hace meses no pueden efectuar su trabajo de manera fluida y normal. Una transferencia de recursos que se podrá realizar desde cualquier parte del mundo a través de la página del sello a modo de retribución del esfuerzo y cariño que Niños del Cerro ha puesto en esta celebración musical moderna.

Puedes seguir aquí el lanzamiento en vivo este sábado 27 desde las 21 hrs