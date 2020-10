Las razones detrás del boom de los bancos de semillas cannábicas

Consumir marihuana en Chile hoy es casi tan común como fumarse un cigarro o tomar una cerveza, de hecho, para algunas personas puede ser hasta más habitual, por ende, no es raro que el autocultivo sea un tema en ascenso. Pero conseguir marihuana más refinada y distinguida puede ser difícil para quienes tengan gustos más exigentes, aunque para su suerte, hoy existen métodos para conseguir semillas y así poder fumarse uno bueno o por defecto, usarlo de manera medicinal.

Pero ¿dónde se consiguen? Fácil, en los bancos de semillas, ahora la pregunta es otra ¿qué son los bancos de semillas de cannabis? Actualmente los líderes en materia de bancos de semillas son países europeos como España y Holanda, todo gracias a sus ideales condiciones climáticas para el desarrollo y crecimiento de la planta, y por otro lado, sus respectivas legislaciones. En otras palabras, la tienen facilita para surgir y brindar las mejores semillas a sus clientes y eso se evidencia en la amplia diversidad genética, debido a su riguroso proceso de selección que tiene como resultado mucha variedad: las feminizadas, auto feminizadas, para uso medicinal, por nombrar algunas.

Eso sí, el trasfondo del nacimiento de los bancos de semillas cannábicas van más allá de la calidad de la planta: protección de las distintas especies por razones naturales y/o humanas y cuestiones investigativas son parte de la importancia de estos entes que son cada vez más comunes alrededor del mundo en paralelo a las legislaciones de distintos países que legalizan la plantación y el consumo de marihuana.

Por ejemplo, los bancos permiten la conservación de distintas especies ante el preocupante cambio climático que acontece hoy en día a escala global, lo mismo ante desastres naturales que pueden destruir todo un ecosistema cannábico hasta hacerlo desaparecer del mapa, y que hablar de los desastres causados por el ser humano, y probablemente una de las más importantes: cuando las semillas son preservadas se da el hincapié a investigaciones enfocadas en las propiedades medicinales que pueden poseer las plantas.

En otras palabras, los bancos de semillas cannábicas son bastante eco-friendly y science-friendly. Además, debido a esta crisis sanitaria que todes estamos viviendo, en donde se nos pide tomar distanciamiento social y no compartir del mismo lo que usamos, pareciera que el autocultivo es una buena opción para prevenir la exposición al Covid-19.

Otro tema es la alta gama de variedad para los distintos usuarios. Desde sabores, olores, tamaños, rapidez del crecimiento y razones del consumo, en fin, para todos los gustos existentes dentro de la comunidad consumidora de esta tan exquisita planta, aún ilegal en Chile.

Dentro de los numerosos bancos de semillas de cannabis, está Sweet Seeds, formada el 2005 en España y que hoy se erige como uno de los más grandes y populares en la materia, ganando numerosos premios al Mejor Banco de semillas Spannabis en el 2008 y 2013 y al mejor en la Expocannabis 2007, debido a sus exhaustivos estudios que los han llevado a crear distintas genéticas, logrando resultados de alta calidad a base de una producción exhaustiva que logró caracterizar sus productos gracias a sus aromas y texturas.

No es menor que estén innovando y cada cierto tiempo ofrezcan nuevas especies de semillas cannábicas como la afamada Cream Caramel, exclusiva de los españoles, además de la familia roja, The Red Family y la F1 Fast Version que ofrecía una variedad de semillas feminizadas, fotodependientes y de floración ultra rápida, logrando acortar en dos semanas la etapa de floración del resto de las especies, siendo un boom mundial debido a su innovación y situándoles como el primer banco de semillas cannábico en vender una genética de ese tipo y particularidad.

En el área medicinal, Sweet Seeds creó la Sweet Pure CBD, que posee bajos niveles de THC y que dentro de sus propiedades tiene un cannabinoide no psicoactivo que puede ser empleado en variadas formas terapéuticas y medicinales y así poder satisfacer a los usuarios de cannabis que no quieran sentir los efectos psicotrópicos que normalmente se sienten al consumir marihuana con el THC. En cambio, para los más brígidos que les gusta quedar volaos’ a niveles astrales, existe el Super Strong, una variedad con elevados niveles de THC

Esta reputación le ha permitido a Sweet Seeds contar con distribuidores alrededor de varios lugares del planeta, y obviamente no podía faltar Chile, en el que cuenta con una cantidad no menor de 10 empresas que ofrecen sus productos a los consumidores del país, como la Agrícola Mercosur, All Grano, Delaferia, DLDS, Hortitec, Idexaco, La Oveja Verde, Piranha y Siembra, todas de la Región Metropolitana, mientras que Semillas del Huaso tiene una red de locales alrededor de ciudades como Valparaíso, Viña del Mar y Rancagua en donde distribuyen las distintas semillas creadas por Sweet Seeds.

El boom que están teniendo los bancos de semillas cannábicas no es para nada reciente, pero en Chile este mercado sigue afianzándose poco a poco, y por lo mismo, mientras crece, es mejor familiarizarse porque si eres consumidor/a ¿a quién no le gustaría plantar desde el pequeño huerto de tu hogar y probar según tus gustos y/o necesidades? Entonces dale!