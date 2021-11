KID LUCILFER, EL SATANICX DEL TRAP

¿Cómo definirías a Kid Lucifer?

Como el nombre que mas tiempo he usado para mostrar mis estados de ánimo, mis sentimientos y mis experimentos a través de la música.

¿Cuál es tu propósito como artista?

Superarme a mi mismo hasta lograr la mejor versión de mi. Creo que es una de las cosas que le da sentido a mi vida, el hecho de escuchar canciones mías y que cada vez me gusten mas a mi mismo.

¿Qué opinas de la escena trap y reggaetón en Chile?

Buenos exponentes. Ya tengo canciones con los que mas me gustan, unas han salido a la luz otras no. Claramente ha mejorado en nivel de artistas y apoyo del publico.

¿Cuáles son los artistas que más admiras?

No sé si haya uno que “más” admire. Admiro a muchos artistas por su trabajo y ninguno es comparable, entendiendo que el arte es interpretativo y que todos pueden ser buenos dependiendo del momento y contexto, soy mas fan del arte que de algún artista en especifico, aunque hay muchos de los cuales he aprendido y he tomado influencias.

¿En qué te inspiraste para ACHO la última canción que sacaste?

Una letra sucia y cotidiana en una cancion de reggaeton, flow endo y lele.

¿Qué planes tienes para lo que queda del año?

Soltar mucha música, seguido y sin mas breaks. Lo próximo 29 octubre, Majin World Series 1.